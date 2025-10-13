Daniel Brito 13 OCT 2025 - 14:00h.

El ajo es un ingrediente popular de la cocina española, pero no siempre lo cocinamos como es debido y cometemos más de un error

El chef Fernando Canales desvela el error que cometemos con la comida envasada al vacío: "Es una bomba"

Compartir







Uno de los ingredientes principales de las cocinas españolas que siguen una alimentación tradicional y mediterránea no es otro que el ajo, que en pocos hogares falta. Se utiliza para prácticamente cualquier plato, siendo clave en los sofritos, en salsas o en guisos, pero siempre en su justa medida para dar el toque de sabor exacto para no tapar a otros alimentos. Ahora bien, puede que llevemos toda la vida cocinando el ajo de una manera que no es del todo la correcta, y por eso el chef Fernando Canales, del restaurante Atelier Etxanobe (calle Juan Ajuriaguerra, 8. Bilbao), da los consejos para hacerlo siempre perfecto.

Pese a su fama y versatilidad, el ajo no es del gusto de todo el mundo, ya que hay a quien le repite demasiado y por eso intenta evitarlo. Sin embargo, no deja de ser un básico de la cocina española, por eso nos ayuda a saber cómo utilizarlo. “Si cocinas así el ajo, igual lo puedes estar arruinando”, dice el cocinero.

Aunque se encuentra en casi la totalidad de las despensas, Canales subraya en sus redes sociales que se trata de uno de los ingredientes “más difíciles de cocinar porque con la cantidad de azúcar que tiene se dora enseguida y puede saber a quemado, así que hay que seguir unos pasos”.

PUEDE INTERESARTE Pan de patatas a la riojana: una idea que te sorprenderá

Cómo cocinarlo bien

Por eso mismo el chef recalca que, dependiendo de la preparación o de cómo sea el sofrito o rehogado que se va a cocinar hay que proceder una forma u otra para conservar su aspecto y su sabor y que no se nos queme demasiado, afectando al resultado final del plato.

“Si el rehogado es largo hay que hacer el ajo entero; si es corto hay que hacerlo en láminas; y si es muy, muy corto, hay que hacerlo muy picado”, cuenta Fernando Canales. Además, aconseja que, si hay que añadir más ingredientes, lo ideal es poner el ajo al final para que no se queme, no al principio del cocinado, como estamos acostumbrados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Y qué pasa si el ajo que cocinamos se empieza a quemar? El chef da varias opciones para actuar de la mejor forma que nos venga: “una de dos, o tirarlo o a todo correr añadir un poquito de aceite frío para que pare la cocción”.

“El ajo es un mundo mágico, diferente, que aporta muchísimo a la comida, pero que puede suceder justo todo lo contrario”, concluye el cocinero.