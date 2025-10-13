Ajoblanco thai y tartar de atún, fresas y mango: un plato cremoso y lleno de sabor

Ana Valverde 13 OCT 2025 - 08:00h.

Ana Valverde nos da una nueva versión del ajoblanco con un toque thai y un tartar de atún y frutas para chuparse los dedos

Con la llegada del otoño la alimentación empieza a cambiar. No solo porque el cambio de clima nos anima a preparar diferentes recetas, sino porque los alimentos de temporada nos cambian el recetario para adaptarnos a lo que nos encontramos en el mercado durante estos meses. Y entre lo que más apetece ahora son los platos de cuchara, aunque como las temperaturas aún son agradables, hoy te enseñamos a hacer un ajoblanco en su versión thai y con unos toppings diferentes.

Y para ayudarnos con esta reformulación del ajoblanco andaluz, Ana Valverde nos da su receta estrenándose así en el nuevo formato en vídeo ‘Cremas y sopas fáciles’, donde en cada uno de ellos nos animará a preparar un plato de cuchara de sencilla preparación para introducir en nuestros menús semanales.

El ajoblanco es una de las recetas más antiguas de nuestra cocina y con una gran historia. Esta versión va a contar con un resultado muy cremoso y lleno de sabor que seguramente se va a convertir en una de tus recetas estrella si sigues los pasos de Ana Valverde en el vídeo para que te salga un plato redondo.