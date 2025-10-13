Ajoblanco thai y tartar de atún, fresas y mango: un plato cremoso y lleno de sabor
Ana Valverde nos da una nueva versión del ajoblanco con un toque thai y un tartar de atún y frutas para chuparse los dedos
Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva
Con la llegada del otoño la alimentación empieza a cambiar. No solo porque el cambio de clima nos anima a preparar diferentes recetas, sino porque los alimentos de temporada nos cambian el recetario para adaptarnos a lo que nos encontramos en el mercado durante estos meses. Y entre lo que más apetece ahora son los platos de cuchara, aunque como las temperaturas aún son agradables, hoy te enseñamos a hacer un ajoblanco en su versión thai y con unos toppings diferentes.
Y para ayudarnos con esta reformulación del ajoblanco andaluz, Ana Valverde nos da su receta estrenándose así en el nuevo formato en vídeo ‘Cremas y sopas fáciles’, donde en cada uno de ellos nos animará a preparar un plato de cuchara de sencilla preparación para introducir en nuestros menús semanales.
El ajoblanco es una de las recetas más antiguas de nuestra cocina y con una gran historia. Esta versión va a contar con un resultado muy cremoso y lleno de sabor que seguramente se va a convertir en una de tus recetas estrella si sigues los pasos de Ana Valverde en el vídeo para que te salga un plato redondo.
La receta del ajoblanco thai con tartar de atún
Ingredientes
Para el ajoblanco
- 150 gramos anacardos crudos
- 150 gramos almendras crudas
- 300 gramos de leche de coco en lata
- 200 gramos agua
- 1 cuchara sopera de vinagre de manzana o jerez
- 2 cucharas soperas aceite de oliva
- Sal al gusto
- 1 diente de ajo
Para el tartar de atún
- Lomo de atún previamente congelado
- Un par de fresas
- Un trocito de mango
- ¼ cebolla morada
- 2 cucharas soperas de salsa de soja
- Zumo ½ limón
- 1 cuchara sopera aceite de oliva
- Sal al gusto
- Cilantro fresco
Elaboración
Paso a paso
Para el ajoblanco como tal solo necesitarás una buena batidora para mezclar bien los ingredientes y conseguir la textura deseada.
En cuenta al tartar de atún, corta en dados pequeños todos los ingredientes y aliña con la salsa de soja, limón, aceite y sal.