Qué tipo de cacao es mejor en la alimentación infantil, según Boticaria García

La dietista-nutricionista da las claves sobre cómo usar el cacao, aunque para ella siempre es mejor beber la leche sola

La alimentación y qué comemos siempre es importante, mucho más en edades tempranas, cuando los niños están en pleno desarrollo y acostumbrando su paladar a los diversos sabores y texturas. Por eso es clave que desde bien pequeños se les acostumbre a comer de todo y también a no necesitar alimentos y productos excesivamente dulces. Y eso se puede conseguir, tal y como explica la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, más conocida como Boticaria García, en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

Cacao azucarado o cacao puro

La experta habla de qué tipo de cacao es mejor, si el azucarado o el puro, partiendo de la base de que el segundo puede ser muy amargo para paladares tan jóvenes y que el primero probablemente lleva un gran porcentaje de azúcar. Sin embargo, y puntualizando que siempre lo mejor es tomar la leche sola, Boticaria García es consciente de que muchas veces es necesario incluir alguna cucharada en el vaso.

No obstante, hay que hacerlo sabiendo qué efecto puede tener ese azúcar en los niños (incluidos los adultos), sabiendo que ya de por sí los hidratos de carbono nos aportan una parte importante del azúcar que necesitamos. Si tomamos demasiado azúcar, vamos a tener siempre la necesidad de más, como cuando te comes una chuchería y no puedes parar de comer más.

La dietista-nutricionista explica en el vídeo el efecto del azúcar y, sobre todo, cómo jugar con los cacaos para adaptar el paladar a uno con un porcentaje de azúcar menor con un truco ideal para ello.

La alimentación y la concentración de los niños

En uno de los últimos vídeos de ‘Qué le doy de comer a m hijo’ la experta explicaba cómo hay alimentos que sí que pueden mejorar la concentración de los más pequeños. Boticaria García sostiene que los ácidos grasos esenciales, el omega-3, tienen “una importancia fundamental en el neurodesarrollo del cerebro, también a nivel visual o cardiovascular”.

No obstante, la doctora en Farmacia también subraya que no hay que centrarse únicamente en el omega-3, sino que hay que consumirlo junto a otros minerales, proteínas o hidratos de carbono para que pueda desempeñar correctamente su función.