Cómo afecta a las bacterias buenas la fibra del pan integral, según Boticaria García

Redacción Gastro 07 OCT 2025 - 08:30h.

La fibra es uno de los grandes alimentos para las bacterias buenas que se encuentran en nuestro organismo

Boticaria García explica cómo hacer un bocadillo completo para la merienda de los niños: "Las opciones son infinitas"

Compartir







La divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, más conocida como Boticaria García, nos explica cada semana en un vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ las bondades o diferencias entre algunos alimentos que tenemos normalmente en la despensa y cómo afectan a la alimentación infantil y también a la de los adultos. Ya en una ocasión la autora del libro ‘El microscopio mágico. Misterio en el supermercado’ nos explicó si era mejor el pan blanco o el integral, y la conclusión es que este último tiene un mayor contenido en fibra.

A partir de ahí, la experta ahora nos cuenta cómo ese alto contenido en fibra afecta directamente a las bacterias buenas que hay en nuestro organismo. Una de las claves está en que esa fibra es el mejor alimento para las bacterias, y cuanto mejor alimentadas estén más van a crecer y más beneficios nos van a aportar, ya que entre otras de sus funciones está la creación, por ejemplo, de una serie de vitaminas, y otros tantos beneficios que explica Boticaria García en el vídeo.

“Sabemos que el eje intestino-cerebro es muy importante”, resalta la doctora en Farmacia. No obstante, García también subraya que una de sus funciones más valoradas es que estas bacterias buenas crean una especie de gel en el intestino que hace que sea más complicado que se absorba el azúcar, así que el pico de glucosa en estos casos es mucho más bajo.

Además, otro punto a favor es que nos provoca sensación de saciedad, así que nos permite “reducir la cantidad de consumo de alimentos que no necesitas”.

El pan integral en la dieta

Ya en un episodio anterior de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ Boticaria García contaba que el pan que tenemos en casa no tiene por qué ser integral 100%, sobre todo si siempre hemos comido pan blanco, sino que se puede ir adaptando a través de su porcentaje mientras el paladar se va acostumbrando al sabor. ¿Quieres saber más? En el vídeo la experta da todos los detalles.