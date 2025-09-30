¿Qué tipo de leche es mejor para los niños?

Redacción Gastro 30 SEP 2025 - 08:30h.

La leche siempre ha formado parte de la alimentación de cualquier casa, especialmente cuando hay niños, ya que se dice que es fundamental para el correcto crecimiento de los más pequeños. Pero también genera muchas dudas, más aún ahora que hay muchos tipos diferentes de leche y opciones para personas vegetarianas o intolerantes a la lactosa. ¿Cómo elegir? La divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, más conocida como Boticaria García, nos da las claves en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

La experta es clara y subraya que, si bien “es un alimento muy completo, no es imprescindible. Hay gente que no puede tomarla y existen otras alternativas, como las vegetales, pero si no tienes ningún problema e intolerancia y la leche de vaca te sienta bien, no hay ningún motivo para eliminarla de la dieta”.

Muchos tipos de leche para elegir

Sobre las bebidas vegetales que son a partir de avena o de soja, entre otras opciones, Boticaria García señala que su porcentaje no puede ser demasiado alto porque sino se convertiría en un puré, sino que se mantenga entre el 10 y el 15%. “Hay que buscar en el etiquetado que tenga el mayor porcentaje posible del vegetal, que no tengan azúcar añadido y si se va a sustituir su consumo por ser vegetariano o vegano, que esté enriquecida”, subraya.

La dietista-nutricionista también destaca la fama que en los últimos años ha cogido la leche de cabra por sus supuestos beneficios, entre ellos el antiinflamatorio. “Tiene unas proteínas algo diferentes a las de la leche de vaca. Estas hay gente a las que puede generarles inflamación, pero no hay ninguna evidencia de que la leche de cabra vaya a sentar mejor”, explica García, que también recuerda que es más cara y tiene un sabor más potente.

En todo caso, Boticaria García vuelve al principio cuando decía que la leche no es imprescindible, recordando que existen otros lácteos como los yogures, el queso o el kéfir igual de buenos que la propia leche. ¿Quieres saber más? En el vídeo Boticaria García profundiza en el tema y en qué leche es más adecuada.

