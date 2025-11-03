El truco del agua caliente para cortar sin complicaciones las calabazas

Daniel Brito 03 NOV 2025 - 13:03h.

Con un truco que te llevará solo unos pocos minutos podrás cortar la calabaza de una forma mucho más sencilla y sin peligro con el cuchillo

¿Sabías que el color naranja de la calabaza, boniato o zanahoria refuerza tu sistema inmune?

Compartir







Si tras Halloween te han sobrado un par de calabazas de la fiesta o simplemente has comprado una en el supermercado para hacerte unas verduras asadas o una crema para entrar en calor en la comida, seguramente sabrás que en ocasiones cortarla para luego cocinarla es un trabajo de fuerza porque su piel suele ser bastante dura y, si es grande, controlarla no es tarea sencilla. Sin embargo, para todo hay solución y existe algún que otro método que nos permite cortar la calabaza sin complicación alguna y sin poner en peligro nuestros dedos por un descuido con el cuchillo.

Por su forma normalmente redondeada, si la compras entera te va tocar cortarla, una tarea con cierta complicación porque hay que mantener la calabaza estática para darle el corte y para lo que su dureza muchas veces no es, precisamente, de gran ayuda. En esos casos un mal gesto o resbalón de la hortaliza, con cuchillo en mano, puede ser peligroso, por eso es importante hacerlo con cautela.

En todo caso, existe un truco que permite cortar con mayor facilidad la calabaza y para ello tampoco necesitas demasiado, solo confiar en el poder del calor, que hará que por fin cortar una calabaza en trozos sea una tarea mucho más sencilla de lo que era.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer pan de calabaza esponjoso en casa

Así puedes cortar la calabaza de forma sencilla

Para conseguirlo lo único que te hace falta es hervir agua hasta llevarla a su punto de ebullición y, al verterla sobre la calabaza, que debes poner sobre un recipiente amplio y profundo, su piel se va a ablandar y a conseguir que el corte sea más fácil, preciso y efectivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una de las principales ventajas de este truco es la rapidez, ya que lo único que debes hacer es sumergir en el agua hirviendo la calabaza durante un minuto, el tiempo suficiente para que la piel pierda esa rigidez y, lo más importante, su interior no se vea alterado porque no va a llegar a cocinarse, sino que quedará completamente intacto, firme y crudo.

Cuando haya pasado el minuto correspondiente bajo el agua hirviendo, hay que sacar la calabaza y secar bien su superficie antes de proceder a cortarla, percibiendo rápidamente cómo se corta de una manera mucho más sencilla y prácticamente sin peligro de resbalón por hacer fuerza de más con el cuchillo.

La calabaza, una hortaliza llena de beneficios

Tras hacerlo, ya puedes cortar como quieras tu calabaza para prepararla de la manera que quieras, ya sea en una crema de verduras, asada o como prefieras, pero aprovechando todos sus beneficios para la salud, ahora que está de temporada.

La calabaza es una hortaliza llena de vitaminas, como la A o del grupo B, además de diferentes minerales y también de fibra, siendo un gran producto para incorporar a la alimentación durante el otoño para reforzar el sistema inmunitario, pero también el digestivo, ya que es baja en calorías y tiene un efecto saciante.