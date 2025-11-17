Daniel Brito 17 NOV 2025 - 17:03h.

El chef Jorge Baeza da los trucos del éxito de su ensaladilla en el restaurante La Savina, coronada como la mejor de Madrid

Sin mayonesa: la salsa con la que harás más saludable y sabrosa tu ensaladilla rusa

Uno de los aperitivos más demandados en España no es otro que la ensaladilla rusa. Bien es cierto que es un plato que no es del gusto del todo el mundo o que es muy personal, tanto que más de uno solo lo come en casa. Otra cosa es que uno de los grandes chefs españoles haga su propia receta, como Jorge Baeza, del restaurante La Savina (Avenida de Juan Antonio Samaranch, 67), en el barrio de Madrid de Valdebebas, con la que ha logrado coronarse como la mejor ensaladilla rusa de Madrid en 2025.

El cocinero ganó el concurso de ‘La mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid’ que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), un galardón que conoce muy bien tras habérselo llevado también en el mismo certamen en 2022, aunque por supuesto con otra versión y desde el restaurante Balear, donde ahora se encuentra La Savina.

Así es la mejor ensaladilla rusa de Madrid

Pero ¿cómo ha conseguido de nuevo tal reconocimiento? ¿Qué secretos o trucos guarda su receta ganadora? “El éxito de nuestra ensaladilla está en asar la patata y una mayonesa emulsionada con el líquido de los encurtidos, en este caso pepinillos y aceitunas, también un poquito de anchoa. Con esa misma mayonesa cubrimos y ponemos un picadillo de piparra y pepinillo; terminamos con una emulsión de piparra por encima”, ha explicado el propio chef Jorge Baeza sobre la receta que ha sido coronada como la mejor ensaladilla rusa de Madrid.

“Ganamos ya en 2022 el mismo concurso con otro proyecto que tenía. En 2024 el concurso de la mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid, pero la emoción es la misma o más. Tenemos muchas ganas de que la gente venga a probarla y disfrutarla”, ha reconocido el cocinero, que vende su ensaladilla por un precio de 14 euros la ración y 8 euros la media ración.

Las dos ensaladillas finalistas

La ensaladilla con medalla de plata ha sido para el restaurante Velarde 13 (calle Velarde 13), del chef Alejandro Martínez, que como en el caso de la ganadora también se hace con una base de patata asada, además de añadir una anchoa y una sardina ahumada de Santoña.

Por su parte, la medalla de bronce es para el restaurante Inclan Brutal Bar (calle Álvarez Gato 4), donde el chef Javier Alfaro hace una propuesta más clásica que la de sus compañeros, utilizando patatas madrileñas, judías verdes, una ventresca cocinada a baja temperatura, una mayonesa casera untosa y una guinda final con polvo de aceituna y piparra.