Como cada mes, te traemos la selección de algunas de las frutas y verduras de temporada que encontrarás en los mercados en diciembre

Llega diciembre y, probablemente, ya has sufrido algún resfriado ante las bajas temperaturas y el tiempo desapacible que hace que las defensas se desmoronen. Por eso mismo es esencial cuidar la alimentación durante el otoño y el invierno para comer saludable, de temporada y con productos que nos aporten verdaderos beneficios para la salud. Por ello, como en cada inicio de mes, te damos las frutas y verduras de temporada del mes.

En el último mes del año hay varias frutas y verduras que alcanzan su pico de producción y nos permiten mantener fuerte el sistema inmune, así que son ideales para integrar en la dieta y dar más sabor a nuestros platos, además de que las encontraremos más baratas por ser el mejor momento para su consumo.

Kiwi

El kiwi es una fruta perfecta para consumir en esta época porque madura entre otoño e invierno, además de que es una de las que mejor se conservan tanto en el frutero como en la nevera. Más allá de su sabor, el kiwi es tiene un gran aporte en agua y en minerales como el potasio, pero destaca especialmente por su gran contenido en vitamina C, esencial para reforzar el sistema inmune en época de resfriados, además de ser beneficioso para el tránsito intestinal.

Naranja

Otra fruta que destaca en esta época del año son las naranjas, que en otoño e invierno ganan sabor y están más presenten en los mercados. Como siempre se ha dicho, estas son ricas en vitamina C, ayudando también a reforzar el sistema inmunitario, además de poseer contenidos interesantes en fibra o en minerales como el potasio, y también ácido fólico. Esto hace que contribuya a una mejora de la salud cardiovascular, a controlar el colesterol o a favorecer la digestión.

Brócoli

El brócoli en diciembre se encuentra en su mejor momento, cuando está su pico de producción y se puede comer de diferentes formas. Una de sus características principales es su gran aporte en vitamina C que viene fenomenal en los meses más fríos, aunque para aprovecharlo lo mejor es que no se someta a un proceso demasiado largo de cocción. Cuenta con un contenido destacable de fibra y de vitaminas del grupo B.

Col

La col es otra verdura que alcanza su pico de producción durante los meses más fríos del año, especialmente tras las primeras heladas de la temporada. Una de sus mayores bondades es que es baja en calorías, tiene una gran cantidad de agua y fibra, además de tener propiedades antioxidantes, vitaminas como la A, la C o la K, y minerales como el potasio y el calcio.

Remolacha

Aunque puede encontrarse durante todo el año en el mercado, la remolacha es una hortaliza perfecta para consumir en diciembre porque tiene poco azúcar, es baja en calorías y también es rica en fibra. También aporta vitaminas del grupo B, antioxidantes o minerales como el yodo, el hierro o el potasio.