Crema de marisco: la receta fácil y llena de sabor para sorprender esta Navidad

Ana Valverde 15 DIC 2025 - 12:00h.

Ana Valverde enseña en vídeo cómo hacer una crema de marisco perfecta y con un sabor espectacular para servir en las cenas de esta Navidad

Crema de setas variadas y queso azul: la receta con sabor a otoño para días de frío

La Navidad está a la vuelta de la esquina y si te toca cocinar para alguna de las cenas o comidas en las que te reúnes con tu familia y amigos lo más probable es que ya estés dándole vueltas a la cabeza sobre qué puedes preparar para el menú. La opción fácil es recurrir a tus recetas de siempre, que sabes que te van a quedar bien, pero si quieres sorprender hay recetas que no son complicadas con las que puedes llegar a lucirte como un gran chef.

Para ello Ana Valverde nos da una receta rica y fácil que va a ser un entrante perfecto para esas veladas en familia. En este nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ nos enseña cómo hacer una crema de mariscos tan típica de estas fechas, aunque sin ningún tipo de complicación, solo tienes que seguir el paso a paso que da en el vídeo.

El resultado va a ser una crema llena de sabor y con una textura ideal que va a ser la perdición de todos tus comensales. Si ya se te está haciendo la boca agua apunta bien todos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que debes seguir y que te marca Ana Valverde en el vídeo, además de más de un truco para conseguir la crema de marisco perfecta.

Cómo hacer una rica crema de marisco para Navidad Personas 4 pax. Dificultad Media Ingredientes 20 gambones

1 cebolla

½ puerro

1 zanahoria

½ pimiento rojo

1 patata

2 cucharas soperas de tomate concentrado

½ vaso de vino blanco

100 mililitros de nata para cocinar

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Eneldo (opcional para decorar) Elaboración Paso a paso Ana Valverde da el paso a paso para hacer una espectacular crema de marisco que se puede hacer sin complicaciones y da varios trucos para que te salga perfecta, como quitar bien el nervio y la tripa de los gambones o quitar la espuma del agua donde concinas sus cáscaras para evitar un sabor amargo.

Crema de setas y queso azul

En caso de que la crema de marisco no sea tu opción favorita, puedes aprovechar la temporada de setas para hacer una crema con ellas que, combinadas con el queso azul, te van a dar una receta fácil y riquísima que también puede ser ideal para servir en las fiestas navideñas. Si te apetece esta opción, en el vídeo Ana Valverde te da todos los detalles para hacerla paso a paso.