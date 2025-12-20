Dónde comprar productos de proximidad y de kilómetro 0 en Valencia

Inés Gutiérrez 20 DIC 2025 - 11:00h.

El comercio de proximidad favorece el mercado local y una producción más responsable con el entorno

Los 10 mejores mercados gastronómicos de otoño que deberías visitar en España

Todos los gestos son importantes si queremos cuidar del planeta, mientras que aquellos que podrían marcar una gran diferencia no suelen depender de nosotros, hay otros que son más pequeños y también más accesibles, y que ayudan a su manera. Es lo que sucede si compramos productos de proximidad o de kilómetro 0, algo que nos aporta más beneficios de los que pensábamos. Supone un consumo más responsable y sostenible.

Se consideran productos de proximidad o de kilómetro 0 a los que se producen y consumen en un radio de menos de 100 kilómetros. Esto, que podría parecer una característica irrelevante, en realidad cambia bastante la manera de consumir que se ha tenido en las últimas décadas y es una manera de beneficiar al medio ambiente, reduciendo la contaminación que supone el transporte desde largas distancias, pero también fortalece la economía local y promueve una alimentación más saludable.

Al adquirir productos de proximidad se apoya a comerciantes locales, esto genera empleo en la región y ayuda a fortalecer las comunidades. El acortamiento de las distancias que los alimentos deben recorrer desde su producción hasta su consumo hace que se reduzca la huella de carbono.

Los alimentos que se adquieren a través de esta norma son frescos y de temporada, respetar que sean de kilómetro 0 hace que lleguen al consumidor en su momento óptimo de maduración, sin tener que pelear por mantenerlos en su punto porque les espera un largo viaje por delante (lo que hace que en ocasiones sea necesario recolectarlos antes de que llegue su momento o someterlos a refrigeraciones que eviten que se echen a perder). Los alimentos de proximidad tendrán mayor calidad y, por tanto, resultarán más nutritivos y saludables.

Este tipo de comercio potencia el sabor original de los productos, fomenta los lazos entre el productor y el consumidor, y favorece la cultura local, potenciando las variedades autóctonas. Lo más habitual es que se centre en productos concretos, como las frutas y las verduras, pero también las carnes y embutidos pueden ser de proximidad, así como las conservas.

Dónde comprar productos de proximidad y de kilómetro 0 en Valencia

Una vez que tenemos claro que queremos apostar por productos locales y de proximidad, es importante saber dónde podemos adquirirlos. Lo más habitual es recurrir a mercados locales y tiendas especializadas, pero también hay otras formas de hacerlo, por ejemplo recurriendo a cooperativas agrícolas, cafeterías o a eventos y festivales locales. Valencia no es una excepción y tiene muchos productos que merece la pena adquirir de cercanía, por su calidad y por su sabor.

Estar bien informado puede ser clave para asegurarnos de que lo que compramos es, efectivamente, de temporada. Aunque ahora sea posible ver en el mercado el mismo producto durante todo el año, si queremos que nuestra compra sea de km 0 tendremos que asumir que eso no va a ser así. Además, saber qué podemos esperar hará un poco más sencillo organizar nuestros menús diarios. Con una compra de proximidad, la huerta adquiere una mayor importancia.

Eso lo saben en La Comanda a granel, que lleva desde 2015 apostando por esta forma de negocio. Apuestan por productos ecológicos, de proximidad y, haciendo honor a su nombre, evitan siempre que pueden los productos envasados, colaborando con la filosofía del ‘zero waste’, reduciendo residuos al máximo. Los productos envasados provienen de proyectos locales. Otro lugar imprescindible y que sigue el mismo criterio de apostar por los productos a granel además de por la proximidad es Biosofía. Cereales, frutos secos, arroces… existe una gran variedad de productos que pueden adquirirse y te los llevas a casa en botes de cristal o sacos de tela.

Si lo tuyo no es cocinar, también es posible dejar que sea otro el que se encargue de adquirir los productos de cercanía, como sucede si apuestas por restaurantes como Ricard Camarena, donde cada plato está elaborado con mimo y se congratulan de que la mayoría de los productos que emplean son de cercanía. También sucede en otros como Àtic de Palau Alameda, donde la huerta valenciana y el sabor mediterráneo se convierte en esencial.

Otra forma de que tu compra tenga productos de cercanía o proximidad es comprarlo directamente a productores, algo cada vez más sencillo gracias a las oportunidades que ofrece la compra online. Empresas como Mastika L'Horta ofrece la posibilidad de que el cliente reciba semanalmente una cesta con verduras de temporada, aunque también puede hacer él previamente la selección. Un servicio que está cada vez más en auge y que invita a aumentar el consumo de frutas y verduras locales en la dieta. No siempre es sencillo encontrar productos de km 0 que llevarnos a casa, pero por suerte cada vez es más accesible.