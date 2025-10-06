Los 10 mejores mercados gastronómicos de otoño que deberías visitar en España

Inés Gutiérrez 06 OCT 2025 - 11:00h.

Un gran plan para disfrutar del otoño es acudir a alguno de estos mercados gastronómicos

Una buena manera de conocer los lugares, su esencia, es a través de su gastronomía, porque es una gran representación de los productos que suelen cultivarse allí, pero también de la innovación de su gente, del talento para intentar convertir lo tradicional en actual, respetándolo y valorándolo. Por eso es imprescindible visitar los mercados gastronómicos que definen estos lugares.

En estos rincones es posible conocer un poco mejor a sus gentes, aprender de quienes están despachando, pero también de todos quienes se acercan a pasar allí un ratito, ya sean visitantes o se trate de oriundos del lugar. Los mercados reciben a todos con los brazos abiertos y desde siempre son lugares de reunión e intercambio.

También son una puerta hacia un mundo un poco más grande, porque no solo la comida local llena sus locales, cada vez es más frecuente encontrar sabores de todo el mundo, alimentos que es probable que nunca hubiéramos probado o que jamás incluiríamos en nuestra lista de la compra porque no sabríamos qué hacer con ellos en la cocina.

Mercados gastronómicos de otoño que deberías visitar en España

No se conoce del todo una ciudad hasta que se acude a sus mercados y estos son un imprescindible para cualquier escapada de otoño.

Mercado de Atarazanas (Málaga). Siempre es un buen momento para visitar Málaga, pero el otoño tiene algo especial porque permite descubrir detalles nuevos que en verano quedan opacados por otras cosas. Su mercado es ideal para adquirir productos frescos y de calidad, pero también para degustarlos y probar algunas recetas tradicionales. Es de visita obligatoria para los amantes de la gastronomía. Mercado Colón (Valencia). En pleno barrio del Ensanche, este mercado ofrece una oferta gastronómica que bien merece la pena tener en cuenta, sobre todo si amas la gastronomía de la zona, porque te permite disfrutarla gracias a su propuesta de productos de proximidad. Celebran eventos gastronómicos y talleres, por lo que no dudes en acercarte a conocerlo. Mercado de San Ildefonso (Madrid). De aire moderno y cosmopolita, se define como el primer street food market y ofrece una experiencia ideal para poder desconectar durante unos minutos y disfrutar de preparaciones que te invitan a viajar. La cocina española convive con la de otros lugares del planeta, como la peruana o la asiática. Un punto de encuentro gastronómico y cultural. Mercado de Abastos (Santiago de Compostela). Este es uno de los lugares más visitados de la ciudad y no es para menos, porque es un mercado que ha sabido aunar tradición y vanguardia, permaneciendo fiel a la esencia de la ciudad. Con espacio para adquirir los mejores productos y más frescos, también tiene la opción de disfrutar de sus preparaciones más típicas. Mercado de la Ribera (Bilbao). En esta ciudad todo está preparado frente a las probables lluvias de otoño, por lo que no hay temor de que esto suceda, el mercado está cubierto, de hecho, es el mercado cubierto más grande de Europa. De estilo art déco, es tan interesante por fuera como por dentro, donde productos frescos y elaboraciones típicas esperan al visitante. Comer pintxos en Bilbao es más interesante si se hace en este mercado. Mercado Victoria (Córdoba). Muy cerca del casco histórico y en medio del parque de la Victoria se encuentra este mercado, que ofrece lo mejor de la gastronomía de la tierra, andaluza, pero sobre todo cordobesa. También tiene una gran variedad de propuestas internacionales, por lo que no hay duda de que todo el mundo quedará satisfecho. Mercado del Puerto (Las Palmas de Gran Canaria). Cerca de la playa de Las Canteras y aprovechando su situación en uno de los lugares más turísticos de la ciudad, este mercado se convierte en un motivo extra para regresar a Las Palmas de Gran Canaria. Tienen espacio para la gastronomía nacional e internacional, pero sobre todo ponen su corazón en la gastronomía canaria. Imprescindible. La Boquería (Barcelona). Este es uno de los mercados más emblemáticos del país y cualquier momento es bueno para hacerle una visita, pero el otoño es perfecto para disfrutar de Barcelona y, por tanto, de su oferta gastronómica. Es ideal para comprar todo aquello que necesites para preparar un buen plato, pero también puedes dejarte seducir por sus colores y olores y probar sus propuestas o catar sus productos. Mercado de Triana (Sevilla). Este mercado se construyó en 1823, aunque sus instalaciones son mucho más recientes. También sus propuestas, en bares y restaurantes, son más modernas. Además de comer sus productos locales, también es posible comprarlos, evidentemente. Este mercado tiene también escuela de cocina, donde se puede aprender a cocinar. Mercado de Correos (Murcia). Cosmopolita pero enraizado en lo local, este mercado se ha consolidado como un espacio de encuentro tanto para murcianos como para visitantes, gracias a su variada y atractiva oferta gastronómica. Situado en la histórica calle de Correos, es el primer mercado gastronómico de la ciudad y el edificio que lo alberga le aporta un encanto especial, ya que fue la sede de la oficina municipal de Correos y Telégrafos hasta la década de 1980.

Opciones muy variadas, pero todas ellas deliciosas y que ponen la gastronomía por delante. Ideales para pasar un buen rato, para descubrir nuevos sabores y aprender a valorar el producto bien escogido y bien tratado, sumando valor a nuestra propia mesa.