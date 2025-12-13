Jesús Rojas 13 DIC 2025 - 10:00h.

Deja que sean restaurantes más que recomendables, como los que te proponemos, los que se ocupen de la cena en esa noche tan especial. ¡Lo vas a agradecer y mucho!

Cada vez más chefs estrella Michelin te lo mandan a casa: ideas delivery para comer con amigos por todo lo alto

Compartir







Si eres de los que están deseando que pasen estas fechas porque todos los años te toca organizar los menús navideños tanto en tu casa como en las de otros familiares o amigos, tienes que seguir leyendo. Tu objetivo en esta ocasión es convencerles de que es mucho mejor plan salir a comer a cualquiera de los restaurantes que te traemos a continuación por infinidad de motivos: vas a probar cosas diferentes, te van a tratar como un marajá, no te vas a gastar mucho más que si compras buen producto para cocinarlo en casa y, lo más importante, te ahorras el tener que guisar para tantas personas. Y lo más difícil de todo: conseguir ponerlas de acuerdo.

Muchos de los planes gastronómicos para la noche del 24 de diciembre que puedes encontrar en una ciudad como Madrid ahora mismo son tan apetecibles que cuesta resistirse a tanta tentación. en clave foodie. Desde el restaurante de un chef argentino que enamora a todo el que lo visita hasta un japonés –con guiños a Francia y España– en plena calle Velázquez que derrocha personalidad en cada uno de los makis, shasimis y nigiris que encontrarás en su carta. Ahora te toca a ti decidir cuál es el menú que mejor se adapta a ti y a tus acompañantes.

PUEDE INTERESARTE Este es el milhojas de crema de pistacho con el que vas a triunfar esta Navidad

Gurisa

En su primer año en nuestro país, la pareja argentina Lucas Bustos y Agustina Vela, chef y directora de Gurisa respectivamente, se ha propuesto que los madrileños celebren la Navidad al más puro estilo Gurisa. Pero sin tener que desplazarse a este majestuoso local de dos plantas situado en el barrio de Almagro. Bueno, en realidad, si vas a tener que acercarte hasta este espacio donde del fuego es siempre protagonista, pero solo para recoger el menú que su equipo ha preparado –con mucho cariño- para esta Nochebuena.

PUEDE INTERESARTE El precio de la Navidad se dispara con el turrón más caro de los últimos años

Para las noches más familiares del calendario (también ofrecen este formato para Fin de Año), el chef Lucas Bustos ha diseñado varios menús que vas a poder regenerar fácilmente en casa siguiendo las instrucciones. Pero no te asustes: están muy bien explicadas, son aptas para todo tipo de niveles y, además, incluyen sugerencias sobre las presentaciones y el maridaje que mejor acompaña a cada una de las elaboraciones. Algo que los no iniciados en el mundo del vino agradecerán enormemente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dentro de los entrantes encontrarás, por ejemplo, sus sobresalientes panes y mantequillas caseras, además de platos con caviar beluga, gamba blanca o jamón 100% ibérico de bellota Montaraz. Como plato principal, podrás elegir entre opciones tan apetecibles como un cochinillo crujiente, un besugo asado de diez, una pularda rellena de setas y castañas, una carrillera al Malbec o un pavo al estilo tradicional. ¡A esto le sumas el meloso de manzana como postre y a triunfar! Y lo mejor de todo es que los precios, dependiendo de lo que elijas, oscilan entre los 85 y los 98 euros. Algo nada descabellado si tenemos en cuenta el producto que emplean.

C/ Zurbano, 31

Trèsde

No son los Reyes Magos, pero van a hacer felices a muchos durante estas Navidades, al igual que durante el resto del año. Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés son los tres amigos al frente de uno de los proyectos más interesantes que nos ha dado la capital en los últimos años. Su cocina de aire afrancesado brilla por sí sola y, desde que llegaron al barrio de La Latina, no han dejado de ganar nuevos adeptos. ¿Los últimos? Los inspectores de la Guía Michelin, que no han dudado a la hora de incluirlos entre los Bib Gourmand de Madrid por su excelente relación calidad-precio.

Algo que también han tenido muy en cuenta los creadores de Trèsde a la hora de confeccionar el menú degustación que estará disponible durante los días 24 y 31 de diciembre. Aunque, obviamente, al tratarse de algo muy especial, con producto de primerísimo nivel, esto siempre va a implicar que el ticket sea un poco más elevado de lo habitual. Pero, haznos caso, merece mucho la pena disfrutar de la manera en que Sua mima las verduras, carnes y pescados que acompaña de salsas y fondos muy bien trabajados.

En este caso, tampoco va a faltar el caviar beluga en los entrantes, acompañando a una anchoa del Cántábrico y una ostra especial Nº 3. A partir de ahí, el festival llega con sus alcachofas de Tudela (con velouté ibérica y trufa), los tortellini de setas y caldo de ave, la vieira con beurre blanc, una imperdible merluza en salsa verde con almejas y el solomillo de ternera con salsa de pimienta y patatitas. Todo ello, con su correspondiente torrija casera con helado de panettone, lo tienes a tu disposición por 150 euros. Y no te olvides de preguntar por sus opciones de maridaje, ya que trabajan principalmente con vinos de poca intervención, y eso siempre se agradece.

C/ Cava Alta, 17

Ikigai Velázquez

¿Una Nochebuena en un restaurante japonés? ¿Y por qué no? Aunque lo primero que debes saber, antes de acercarte al restaurante que abrió el chef Yong Wu Nagahira en el barrio de Salamanca, es que no es precisamente un japonés al uso. Nacido en Francia, se estrenó con su primer local en 2018, en los aledaños de la Gran Vía madrileña, al que siguió esta segunda apertura en plena calle Velázquez donde vas a encontrar mucho más que exquisitos makis, sashimis y nigiris. Y esto ya es mucho decir.

En su carta se dan la mano la tradición japonesa, el chic francés y la pasión española. La de Ikigai Velázquez es una propuesta que se expresa con libertad y frescura, pero donde no faltan una técnica y sensibilidad únicas. Para esta Navidad, sus menús hacen un recorrido por los grandes clásicos de la cocina de Nagahira. Por eso encontramos desde el korokke de cecina de wagyu o las gyozas de gamba blanca y papada entre las opciones de entrantes, además de una selección de nigiris como el de tartar de atún con flan de tuétano, el de pez mantequilla con miso dulce flambeado o el gunkan de té verde, whisky japonés, ikura y yema de codorniz. ¿Salivando, verdad?

Si, después de estos principales, eres de los que no perdonan los postres, aquí vas a ser muy feliz porque cuentan con dos opciones: bizcocho de almendra con crema de yuzu y salsa de chocolate blanco y pimienta de Sichuan o su esponjoso mochi de chocolate y avellana. Todo ello (entre 75 y 90 euros), obviamente, acompañado de una selección cuidada de bebidas que consiguen elevar una propuesta de menú que ofrece algo diferente a la cocina tradicional típica de estas fechas. Y qué decir del espacio: recuerda al típico apartamento neoyorquino de los años 80 en el que la arquitectura de Noldi Sherck se fusiona con un cuidado interiorismo.

C/ Velázquez, 136

Tragabuches

Aunque todos los restaurantes de Dani García contarán con su propia propuesta de Nochebuena (y también Nochevieja), hemos decidido destacar la que se ofrecerá en el concepto más andaluz del grupo, ya que Tragabuches recupera los sabores del sur a través de tres menús para grupos en los que no faltan platos como la ensaladilla de jamón a taquito, las croquetas de pringá, la presa ibérica de bellota o el lomo de lubina a la brasa (con precios que oscilan entre los 65 y los 80 euros).

Sin duda, una opción a tener muy en cuenta si lo que más echas de menos estos días es ese recetario andaluz que funciona igual de bien en cualquier momento del año. Nos referimos a esos platos llenos de sabor, como la fritura, las carnes de cerdo ibérico o los guisos con fundamento, que son perfectos para ser compartidos con la familia y que nadie conoce tan bien como el chef marbellí que cuenta con restaurantes que están repartidos por todo el país y –cada vez más– por todo el mundo.

De entre todos ellos, uno de los más especiales es el Tragabuches de Madrid (en el de Marbella se ofrece el mismo menú), por su estratégica ubicación (en plena Milla de Oro) y por todas las prestaciones que encontrarás en ese imponente local que se distribuye a lo largo de tres plantas en las que encontramos todo tipo de comedores y reservados (algunos de ellos con baño propio). Solo por eso, ya merece la pena acercarse a conocerlo.

C/ Ortega y Gasset, 40

Casa Felisa

No podía faltar la propuesta del chef Antonio del Álamo dentro del URSO Hotel & Spa, basada en ese recetario tradicional que automáticamente nos lleva a acordarnos de la abuela y a viajar hasta nuestra más tierna infancia. Y qué mejor en estas fechas que rescatar los aromas familiares y los brindis acompañados de risas y todo tipo de anécdotas. Pues todo eso –y mucho más– es posible en este restaurante situado en pleno corazón del barrio de Las Salesas. ¿Dónde mejor?

Estas Navidades, Casa Felisa te propone vivir las dos noches más especiales del año entregándote a una experiencia gastronómica de tres pases (con varias opciones para elegir) donde tradición y técnica dialogan con naturalidad. Para la cena de Nochebuena, que es lo que hoy nos interesa, el chef ha decidido apostar por los grandes clásicos de estas fechas, todos ellos reinterpretados como de costumbre. Aquí entran desde la ensaladilla rusa con marisco o las alcachofas con piñones tostados y trufa negra hasta la crema de gamba roja con hinojo fresco y Pernod con tosta de rouille, que son solo algunos de los entrantes a elegir.

En el apartado de principales, destacar el rodaballo salvaje asado con berberechos de la ría gallega en salsa de ajo tierno o el carret de cordero relleno de cebolletas y chalotas asadas en brasas, entre otros platos estrella. Y para cerrar la cena de la forma más dulce, nada mejor que la bola de Navidad o la milhoja de nata con frambuesas. El broche perfecto para un menú de 120€ que permite al comensal poder personalizar aún más su velada, ya sea añadiendo platos adicionales o incorporando un maridaje adecuado para la ocasión.

C/ Beneficencia, 15