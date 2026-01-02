El método de 6 a 1: el truco de un chef para hacer una compra más barata y saludable

Daniel Brito 02 ENE 2026 - 08:00h.

Con este método compras lo que de verdad necesitas para la semana, sin lugar a impulsos que generen posteriormente desperdicio alimentario

El truco que usan los supermercados para que compres más fruta

Con el fin del año, el inicio de uno nuevo y la vuelta a la rutina que se acerca tras el día de Reyes llega la temida cuesta de enero. Durante semanas saber cómo gestionar el dinero y el carrito de la compra es clave para hacer frente a un mes complicado. Por eso mismo es importante evitar tentaciones y saber qué se necesita y qué no, sobre todo cuando vas llenando el carrito de la compra en el supermercado. Para hacer una compra responsable en la que no haya lugar al desperdicio, sino al aprovechamiento.

Si no conoces el método de 6 a 1, creado por el chef Will Coleman, puede que sea el momento de que intentes ponerlo en práctica. Se trata de una técnica que ha popularizado en las redes sociales con el objetivo de crear una mejor planificación de las comidas, que sea un respiro al bolsillo y que, además, también permita comer de una forma más saludable.

Qué comprar

Este truco no tiene demasiada complicación, más bien es bastante simple, ya que solo hay que seguir su ruta para hacer una lista de la compra semanal de seis categorías, cada una con un número de artículos que hay que comprar en cada una de ellas y que le da nombre al método:

Seis verduras u hortalizas

Cinco frutas

Cuatro proteínas

Tres carbohidratos

Dos tipos de salsas, cremas o aderezos

Un capricho

Más saludable y con menos desperdicio

Siguiendo el de 6 a 1 se puede hacer una compra de lo más saludable y barata sin necesidad de hacer una dieta concreta, sino que te permite planificar de una mejor forma las comidas en el propio supermercado, abriendo un gran abanico de posibilidades en cada una de las categorías marcadas.

En primer lugar, se pueden elegir una gran cantidad de frutas y de verduras que pueden marcar tu menú semanal para hacer cremas o guarniciones, además de que las proteínas abarcan desde unos filetes de pescado hasta ternera o pechugas de pollo. En cuanto a los carbohidratos, puedes optar por arroz o pasta si te vas a lo sencillo.

En las salsas puedes elegir aceite de oliva, vinagre o irte a un hummus, mostaza o yogur natural, muchos de ellos perfectos para un aliño de tu ensalada. En cuanto al capricho, aquí todo va en los gustos de cada uno, aunque lo más probable es que la tendencia vaya hacia lo dulce, como una tableta de chocolate.

Además de comer sano, el método 6 a 1 ayuda principalmente a evitar meter en el carrito de la compra todas esas cosas que realmente no nos hacen falta en ese momento, y puede que en mucho tiempo, o que son verdaderos antojos o impulsos del momento, y que hacen que el desembolso final sea mucho más elevado, además de que algo puede terminar estropeándose y, por tanto, yendo a la basura, creando un mayor desperdicio alimentario.

Así que, si quieres probar este método, te ayudará a priorizar las fruta y las verduras en la alimentación diaria sin olvidarse del aporte proteico necesario, además de ayudar al bolsillo a tomarse un respiro tras los excesos navideños.