El alimento que mejora el rendimiento de los ciclistas

Redacción Gastro 03 ENE 2026 - 10:00h.

El extracto de granada con alto contenido en punicalagina mejora el rendimiento máximo de ciclistas entrenados tras una prueba de resistencia exhaustiva

El truco fácil y rápido para pelar y desgranar sin problema una granada

Existen alimentos que pueden llegar a ser indispensables en la dieta de muchos deportistas, como los ciclistas, que en determinadas competiciones llegan a realizar cientos de kilómetros pedaleando horas y horas. Ahora, un estudio apunta a que existe una fruta, que ahora mismo se encuentra de temporada que logra mejorar el rendimiento de los ciclistas. Se trata de la granada y de su extracto con alto contenido en punicalagina.

Un estudio científico publicado hace unos años en la revista internacional 'Nutrients' bajo el título ‘Pomegranate Extract Improves Maximal Performance of Trained Cyclists after an Exhausting Endurance Trial: A Randomised Controlled Trial’ demostró que la suplementación con extracto de granada con alto contenido en punicalagina mejora el rendimiento máximo de ciclistas entrenados tras una prueba de resistencia exhaustiva.

El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad Católica de Murcia, pone el acento en la punicalagina, potente polifenol de la granada con efecto antioxidante y antiinflamatorio, especialmente relevantes en deportes de resistencia y está de actualidad por la gran cantidad de investigaciones que la comunidad científica internacional está desarrollando y que demuestran los beneficios de la punicalagina, polifenol presente en la granada, en un amplísimo abanico de dolencias.

La investigación, desarrollada mediante un ensayo clínico aleatorizado y controlado, ha contado con la participación de ciclistas amateur, que realizaban actividad física aeróbica de forma regular y prolongada. Los resultados muestran que aquellos deportistas que consumieron extracto de granada con alto contenido en punicalagina presentaron un menor grado de fatiga y un mejor rendimiento posterior al esfuerzo, en comparación con el grupo control.

Qué es la punicalagina

Según explica el doctor F. Javier López Román, catedrático de Ciencias de la Salud y director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Católica de Murcia, la punicalagina pertenecen al gran grupo de los polifenoles, compuestos antioxidantes naturales presentes en los vegetales. “Son un conjunto muy concreto de polifenoles con propiedades específicas que han sido estudiadas y que muestran una evidencia científica moderada, pero clara en determinados ámbitos de la salud”, explica el doctor.

Los vegetales, explica el investigador, generan antioxidantes como mecanismo de defensa frente a la radiación solar. Por este motivo, estos compuestos se concentran mayoritariamente en las partes externas del fruto, como la corteza. En el caso de la granada, la cáscara es especialmente rica en punicalagina, aunque también están presentes en el interior del propio fruto. “La granada es prácticamente la única fuente relevante de punicalaginas en la dieta”, subraya.

El estudio se basa en el consumo de extracto de granada con alto contenido en punicalagina, que presenta una ventaja nutricional. “Estamos hablando de extractos naturales, en los que la punicalagina es el componente más importante”, aclara el investigador. Estos extractos permiten concentrar los principios activos del fruto en cantidades que sería prácticamente imposible consumir mediante la ingesta habitual de granada fresca.

“Para obtener una cantidad de punicalaginas con efecto biológico relevante habría que consumir kilos y kilos de granada”, explica. “El extracto permite concentrar esos activos y tomarlos en formato nutracéutico, generalmente en cápsulas, de forma práctica y segura”.

Menos fatiga y mejor recuperación en actividad aeróbica

El ensayo se centró en ciclistas, un modelo ideal de deporte aeróbico de larga duración e intensidad moderada-alta. Este tipo de ejercicio genera una elevada carga de oxidación y procesos inflamatorios musculares, factores directamente relacionados con la aparición de fatiga y la disminución del rendimiento.

Los ciclistas suplementados con extracto de granada con alto contenido en punicalagina mostraron una mejor capacidad para rendir tras el esfuerzo, lo que sugiere una recuperación más eficaz y una mejor preparación para sesiones posteriores de entrenamiento.

Aunque los resultados son prometedores, el investigador es prudente. “En deportes aeróbicos de larga duración, como ciclismo, maratón o esquí de fondo, el efecto es claramente positivo”, afirma. Sin embargo, advierte que no sería prudente extrapolarlo sin más a otras disciplinas deportivas que no han sido estudiadas.