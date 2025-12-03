El truco fácil y rápido para pelar y desgranar sin problema una granada

Daniel Brito 03 DIC 2025 - 16:00h.

Pelar y conseguir los granos de la granada a veces puede ser un calvario, pero siguiendo un truco se puede hacer de forma muy sencilla

Una de las frutas que más se ven en las fruterías y mercados a lo largo de los meses de otoño y de invierno es, sin duda, la granada, aunque bien es cierto que no en todos los hogares deciden meterla en la cesta, bien porque no saben cómo integrarla en su dieta y en sus recetas, o porque no se tiene mucha idea sobre cómo que pelarla, por lo que conseguir desgranarla bien puede ser un auténtico calvario si no se hace correctamente.

Solo con echarle un poco de imaginación la granada puede ser un ingrediente interesante que añadir a muchas recetas y darle un toque de color a tus platos. Por ejemplo, puede ser un toque crujiente y fresco en las ensaladas que te haces en invierno y otoño, pero también puedes hacer batidos de frutas con ella o añadirla como topping a tus yogures, entre otras opciones.

A pesar de ser originaria de algunas zonas de Asia, en España existe una gran producción de granada, concretamente en Alicante, donde se concentra la casi totalidad de la producción de granada de Europa, contando hasta con una Denominación de Origen Protegida en Elche.

Además, las granadas cuentan con múltiples beneficios para el organismo si decidimos introducirlas en nuestra dieta. Uno de sus principales aportes es que son ricas en antioxidantes, pero también tiene valores interesantes de diferentes minerales, como el potasio o el magnesio, entre otros.

Por su parte, es destacable que cuenta con vitaminas C, importantes para mantener fuerte el sistema inmune en los meses más fríos, y del grupo B y E, además de ofrecer un interesante contenido en ácido graso omega 5 en sus semillas.

No obstante, para obtener esos beneficios es necesario abrir la granada y desgranarla con cuidado para no desperdiciar ninguno de sus granos y disfrutarlos de la manera en la que prefieras en la cocina.

Cómo pelarla y desgranarla

Aunque hay varias formas de conseguir obtener todos los frutos de la granada, uno cómodo, fácil y rápido es el de hacer un corte por la punta para abrirla y luego dividirla en cuatro partes, como si fueran gajos o medias lunas de una naranja o una mandarina.

Tras ello, puedes ir desgranándola sin problema y poniendo los granos en un bol poco a poco retirando la parte de la membrana blanca para que los frutos salgan completamente limpios y listos para comer.

Cómo conservarla una vez abierta

El problema puede estar en que en ese momento no vas a consumir toda la granada que acabas de pelar, por eso es necesario saber conservar los frutos una vez abierta y desgranada. Lo ideal en esos casos es mantener los granos en un recipiente hermético en la nevera, donde te puede llegar a durar bien alrededor de una semana.