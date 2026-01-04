Redacción Gastro 04 ENE 2026 - 13:00h.

El chef hizo este ayuno de tres semanas dos veces en seis meses con el que perdió peso también logró encontrarse mejor consigo mismo: "Lleno de energía"

Pedri y el efecto del ayuno intermitente: "Me siento mucho mejor desde que lo hago"

Ahora que las navidades llegan a su fin muchas personas tienen en mente ponerse a dieta para cumplir sus objetivos para el nuevo año, cambios alimentarios que siempre deben estar supervisados por un profesional para evitar el déficit de algún mineral o vitamina, entre otros aspectos. El chef José Andrés se sometió hace tiempo a un cambio en su alimentación para perder peso bajo supervisión médica: un ayuno de 21 días que le permitió encontrarse mejor consigo mismo y comenzar a tener una dieta más saludable.

Así hizo el ayuno

Durante una entrevista en el podcast ‘Tom Talks’, del humorista Tom Segura, el asturiano explicó que había realizado dos ayunos de 21 días en seis meses, periodos en los que su ingesta de calorías era prácticamente inexistente. “Comía 300 calorías al día con algunas sopas ligeras o verduras”, contaba entonces el cocinero sobre este proceso lleno de restricciones, pero para el que llevó una serie de controles.

A pesar de tratarse por un proceso en donde la escasez calórica es evidente, el chef asentado en Estados Unidos aseguró que “te sientes increíble, lleno de energía. Realmente el día que rompes el ayuno no tienes ganas de comer. No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de cuerpo”.

Cierto es que a él este proceso le ha sentado bien física y emocionalmente, pero José Andrés subraya la importancia de seguir este proceso bajo un control médico de un profesional, ya que se trata de un cambio muy brusco para el organismo y cada uno responde y funciona de una forma diferente a este tipo de ayuno, especialmente al ser tan largo. Por ejemplo, el chef comenta que en su caso sentía que sus músculos tenían más fuerza que nunca.

El chef llegó a pesar más de 130 kilos y con este proceso logró bajar hasta alrededor de los 100 kilos, un proceso por el que quería encontrarse mejor consigo mismo y comenzar a disfrutar de la comida sin abusar de ella ni abusar de determinados productos.

Siempre bajo supervisión médica

Cierto es que existen ayunos que son beneficiosos para perder peso, aunque siempre se deben realizar bajo supervisión médica, ya que no son procesos a los que pueda enfrentarse cualquier persona. Por eso, antes de empezar, consulta a un especialista para saber si lo necesitas o si eres apto para realizar un ayuno intermitente o de 21 días, como hizo en dos ocasiones el chef José Andrés.