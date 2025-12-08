La receta del sándwich de la infancia de José Andrés: "Me lo hacía mi padre"

El reconocido chef recuerda el sándwich que su padre solía prepararle cuando era un niño y vivía en Asturias
Todos tenemos un sabor de la infancia, esos platos y recetas que cada vez que vemos, olemos o comemos nos teletransportan directamente a nuestra niñez. Y también ocurre con los grandes cocineros, que tienen esos platos que en su infancia les marcaron y que incluso han tenido una gran influencia a lo largo de sus carreras culinarias. Eso también le ha ocurrido al chef José Andrés, que recuerda con cariño un sándwich que comía en su infancia y que le preparaba especialmente su padre.
El cocinero explicó en un vídeo de YouTube de ‘First We Feast’ algunos de sus snacks españoles favoritos, entre los que se encuentra este sándwich, que es de lo más especial para él.
José Andrés explica que durante su niñez en Asturias sus padres le solían hacer diferentes tipos de sándwiches, pero hay uno que su padre siempre le hacía y que a él le encanta es el de tortilla con atún, tomate, mayonesa y furikake, una “desordenada imperfección” que siempre le conquistó el paladar. “Soy un buen cocinero”, dice nada más probar su sándwich.
Su sándwich favorito es de lo más sencillo, solo hace falta ver los ingredientes que utiliza, entre los que el cocinero destaca la mayonesa, que él mismo reconoce que si la añades en tu vida “serás una persona feliz”. No obstante, hay un ingrediente que quizás no te suene demasiado: el nori komi furikake, un condimento seco de la cocina japonesa que está hecho a base de alga nori y potencia los aromas y sabores.
La receta del sándwich de la infancia de José Andrés
Ingredientes
- Pan de molde
- 2 huevos
- Ventresca de atún
- Tomate frito
- Mayonesa
- Nori komi furikake
Elaboración
Primera capa
Lo primero que hace el chef es añadir la mayonesa sobre una de las rebanadas del pan.
Completa el sándwich
Sobre la capa de mayonesa le añade la tortilla francesa, que puedes hacer con uno o dos huevos, dependiendo de lo grande que la quieras, y un poco de salsa de tomate.
El toque final
Después le añades un poco de atún y el furikake.
Solo te queda cerrar el sándwich y disfrutar de lo que para él es el sándwich perfecto.