Daniel Brito 26 OCT 2025 - 16:00h.

"En periodos de ayuno lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación”, confiesa el centrocampista del Barça

El fruto seco al que Pedri se considera "adicto": sus beneficios para el control del peso

El Real Madrid y el F. C. Barcelona se enfrentan a un nuevo clásico que puede cambiar las tornas de la clasificación de La Liga, por lo que sus jugadores pondrán toda la carne en el asador en el césped del Santiago Bernabéu, entre ellos Pedri, una de las claves en el engranaje del Barça. El canario se encuentra a un gran nivel y en uno de los mejores momentos de su carrera, y para llegar a ese punto ha tenido mucho que ver su entrenamiento, pero también su alimentación.

Hace unas semanas, durante la primera edición de ‘Fútbol Fiesta’, el centrocampista contó que llevaba tiempo llevando una dieta en la que se había metido de lleno en el ayuno intermitente, su gran cambio en su rutina junto al trabajo de fuerza específico en los entrenamientos.

Así es el ayuno intermitente que hace Pedri

Lo cierto es que fue un compañero el que le hizo cambiar su forma de comer. Fue Ferrán Torres, que ya hacía ayuno intermitente, el que le animó a probarlo. “La verdad es que me siento mucho mejor desde entonces, así que, por el momento, voy a seguir con ello”, confesaba Pedri tras desvelar que había empezado este proceso en su rutina alimentaria.

Además, señaló el tipo de ayuno intermitente que hace. “Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación”, confesó, subrayando que cuando le toca salir al césped sí que tiene que hacer unos cambios para poder rendir correctamente y dar lo máximo de sí mismo.

Pese a llevar con disciplina esta alimentación, Pedri también es humano y tiene sus propias tentaciones a las que le cuesta no caer rendido. “Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en algunas ocasiones después de un partido. Ya tendré tiempo de comerme todas las que quiera cuando me retire”, bromea el azulgrana.

Su fruto seco favorito

Hace tiempo Pedri explicó que hay un fruto seco que le vuelve loco. En una entrevista con GQ desvelaba que tiene “una pequeña adicción” a los pistachos y que tiene “que controlarlo un poco porque a veces estoy jugando a la Play y si es por mí me comería el tarro entero”.

Lo cierto es que los pistachos tienen grandes beneficios para la salud siempre que se coman con moderación, teniendo efectos positivos en la mente, el estado de ánimo e incluso sobre los niveles de colesterol y la grasa abdominal, ayudando a reducirla.