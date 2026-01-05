Las 5 mejores rutas de productos ecológicos y biodinámicos en Cataluña

Inés Gutiérrez 05 ENE 2026 - 11:00h.

La agricultura biodinámica prioriza la vitalidad, trata de devolver a la tierra más de lo que se obtiene de ella

¿Qué diferencias hay entre productos ecológicos y gourmet?

Una buena manera de aprovechar nuestro tiempo libre es descubrir lugares nuevos y, no es que se necesite una excusa, pero hacerlo a través de la gastronomía no solo nos puede ayudar a tomar la decisión de dónde ir, también hará que la experiencia resulte mucho más deliciosa. Cada lugar tiene sus pros y sus contras, pero entre esos aspectos negativos es poco probable que se encuentre su gastronomía, porque siempre hay algo que hace que el viaje merezca la pena.

Si viajamos por Cataluña hay muchas opciones que podemos escoger para guiar nuestros pasos, desde los calçot a la crema catalana, pasando por la butifarra, la escalivada o la coca. Señalar uno de ellos y buscar el lugar en el que más rico lo preparan o más agradable es el momento de probarlo, puede ser la motivación que nos faltaba. Hay muchas otras, por supuesto, como seleccionar esas rutas donde poder encontrar productos ecológicos o biodinámicos.

Cada vez es más frecuente apostar por productos que respetan el medio ambiente, esos que buscan reducir la huella de carbono durante su producción o, una vez elaborado, durante su distribución. Esos que minimizan el uso de químicos sintético y pretenden lograr un uso más eficaz de los recursos. En gastronomía se apuesta cada vez más por productos de cercanía, que no solo aportan calidad, también revitalizan el mercado de la zona, apostando por productos típicos del lugar, lo que hace que se obtengan productos de temporada y consigue que sea más sencillo y económico cultivarlos.

La agricultura biodinámica prioriza la vitalidad, trata de devolver a la tierra más de lo que se obtiene de ella, al cultivar o criar animales. Lo que se busca es que las plantas, los animales y los seres humanos formen un solo ente con la finca, creando una especie de único organismo, una idea que estableció por primera vez Rudolf Steiner en 1924. Busca respetar no solo el medio ambiente, sino también los ciclos de la tierra, buscando el momento más favorable para la siembra o la cosecha.

Las mejores rutas de productos ecológicos y biodinámicos en Cataluña

Poder entender un poco mejor cómo funcionan estos métodos y cómo este sistema favorece no solo el cultivo, sino también el producto final puede ser otra de las motivaciones que estábamos buscando, por eso estas rutas son perfectas para poder verlo en primera persona, despejando cualquier duda que nos pueda surgir y dejando claro que estas medidas merecen la pena si los resultados finales tienen la misma calidad que estos.

Son muchas las bodegas catalanas que han sabido ver las ventajas de esta opción y han apostado por una producción ecológica, logrando ser reconocidas por ello. Si quieres visitar algunas de estas bodegas, un buen primer paso puede ser acudir a Parató, que además también organiza catas personalizadas. Otra estupenda opción para ver cómo se trabaja en este tipo de bodegas es Loxarel, que produce vinos y espumosos ecológicos y biodinámicos. Aprovechan la posición de la Luna para saber qué trabajo deben realizar desde la bodega o en el viñedo. Es positivo para los viñedos, pero también es un sistema del que se benefician otro tipo de cultivos, tal y como se puede apreciar en las visitas guiadas que se hacen al Huerto Biodinámico de Joan Salicrú, una forma de cultivar completamente natural de la que se beneficia nuestra alimentación. A través de sus explicaciones y guías se puede aprender un poco más sobre este sistema, cuyos resultados satisfactorios son fruto de una relación equilibrada y responsable entre hombre, suelo y cosmos. Frutales, huerta, cereales, olivos, viña y el pasto de las abejas, de donde sale su miel, todo esto ofrecen en Finca Perera, donde han apostado por la agricultura biodinámica y la elaboración de vino natural. Su propuesta señala que están “Entregados a la cubierta vegetal, al compuesto y las prácticas ancestrales, intentando expresar todo el potencial de nuestro suelo, fomentar el paisaje, cuidar de la tierra y cerrar círculos vitales”, tal y como recogen en su página web, donde ofrecen experiencias de enoturismo, visitas y catas. Agricultura, pero también ganadería como la propuesta de Mas Marcè, una granja de ovejas que cuidan con mimo, porque con su leche elaboran sus productos lácticos ecológicos, productos que ofrecen en una degustación posterior a la visita. Es ideal para grandes y pequeños, que podrán conocer de primera mano cómo es el trabajo con las ovejas y también con los corderitos. Procesos ecológicos que son reconocidos como tal, como los aceites elaborados en Masetplana, que cuenta con la aprobación y el certificado del CCPAE (Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica), que les permite usar su molino en la elaboración de aceites ecológicos.

Lugares imprescindibles dentro de una lista que no deja de crecer, pues cada vez son más quienes ven las ventajas de este tipo de producción, favoreciendo la tierra y apostando por el futuro.