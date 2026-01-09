Ruta premium de jamones ibéricos en Salamanca: dónde probar y comprar

Inés Gutiérrez 09 ENE 2026 - 11:00h.

Salamanca es tierra de embutidos y, sobre todo, de jamones de calidad, ¿te vas a ir sin probarlos?

Cómo elegir un buen jamón ibérico: 7 consejos para no equivocarte

El jamón ibérico es uno de los alimentos que demuestran la calidad gastronómica española y, si bien hay varias zonas donde puede comprarse y probarse, una de las que no puede faltar en cualquier lista de amantes de la gastronomía es Salamanca. En concreto merece la pena destacar el jamón de Guijuelo, que tiene su propia denominación de origen y está considerado uno de los mejores del país.

Esto se debe al cuidado que se pone en su producción, pero también a la propia tierra, puesto que bodegas y secaderos se benefician de su clima, con inviernos fríos y secos, y veranos suaves. Esto permite una curación lenta, una absorción más gradual de la sal y, sobre todo, un producto final que potencia los sabores naturales de la carne y que resulta tan jugoso como delicioso.

Encontrar un jamón de calidad en Salamanca no es complicado, siempre y cuando sepamos qué tenemos que buscar para asegurarnos de que así sea. Evidentemente, siempre podemos confiar en las personas que encontremos y que trabajan habitualmente en el sector, sus recomendaciones son apreciadas y pueden ayudarnos a encontrar aquello que buscamos sin tener que volvernos locos. También podemos aprender, a rasgos generales, qué detalles diferencian un jamón de calidad de uno normalito.

Lo primero que hay que mirar para poder identificar un jamón es su etiqueta. Si es de color negro será jamón de bellota 100% ibérico, si es roja, también será de cerdos alimentados con bellota, pero de raza cruzada, no ibérico completamente. Las etiquetas también pueden ser verdes o blancas, pero el único color que señala un jamón ibérico al 100% es el negro. También puede ser importante la raza del cerdo, cómo ha sido alimentado o el tiempo de curación. La pata suele ser estilizada y la pezuña negra (aunque esto no es exclusivo de los jamones ibéricos), la grasa será amarillenta y suave al tacto, mostrando su buena curación.

Una vez que está cortado, podemos apreciar su calidad solo con mirarlo, por ejemplo, si presenta un color vivo, lo que también es señal de buena curación, de un tono rojo intenso y brillante. Debe tener grasa infiltrada, porque eso aporta jugosidad, pero también un aroma profundo y lo que se denomina un sabor largo, es decir, dulce al principio y con un punto salado al final.

A pesar de tener todas estas cosas claras, hay una forma todavía más interesante de comprobar su la calidad de los jamones ibéricos cumple con nuestras exigencias, que es probar todos los que podamos. Un plan perfecto si pasas por Salamanca.

Ruta premium de jamones ibéricos en Salamanca: dónde probar y comprar

Si pasas por Salamanca y no quieres marcharte de ahí sin probar o comprar los mejores jamones ibéricos, estas son algunas de las paradas que no te puedes perder:

Mercado Central Salamanca. Es el mercado de abastos más antiguo de la ciudad, lo que ya nos invita a pensar que solo por el ambiente, merecerá la pena visitarlo, pero además es el lugar ideal para comprar embutido y, por supuesto, jamón ibérico. Ahora que ya sabemos identificarlo, solo hay que dejarse aconsejar por quienes saben un poco más que nosotros.

La Jamonería de Carmen. Ofrecen el auténtico sabor de Salamanca y te invitan a llevarlo a tu mesa, no es mal plan, porque el auténtico sabor de Salamanca es de los mejores. También cuentan con un restaurante en la calle Zamora, por si quieres asegurarte de que lo que dicen es cierto.

Enrique Tomás. Puedes comprar su jamón ibérico o puedes probarlo antes asistiendo a alguna de sus catas. Tienen varias donde escoger, desde las más accesibles y básicas, degustando tres calidades de jamón, a las catas más gourmet, con jamones ibéricos de diferente origen. Todas tienen su maridaje correspondiente.

Anselmo Pérez. Cuentan con tiendas en Salamanca y también en Ávila, y ofrecen la posibilidad de hacer visitas guiadas para conocer el proceso de curación en su fábrica de Salamanca, pero también cursos para aprender a cortar jamón y, por supuesto, catas e incluso cenas temáticas centradas en el cerdo ibérico.

. Cuentan con tiendas en Salamanca y también en Ávila, y ofrecen la posibilidad de hacer visitas guiadas para conocer el proceso de curación en su fábrica de Salamanca, pero también cursos para aprender a cortar jamón y, por supuesto, catas e incluso cenas temáticas centradas en el cerdo ibérico. Ibéricos Torreón. Vive una experiencia ibérica única como las que ofrecen en Ibéricos Torreón, puedes escoger entre la masterclass, con visita a la bodega y los secaderos, con degustación final, o la que suma una visita a la dehesa, para poder conocer el hábitat natural del cerdo ibérico. Tienen una tercera opción, una “experiencia sensorial completa en torno al cerdo ibérico”.

Momentos únicos que podemos disfrutar con la excusa de conocer los mejores jamones de la zona, pero que es ideal para conocer un poco más la zona y también la manera en la que los expertos del sector trabajan. Probar los mejores jamones es un planazo, pero hacerlo mientras se aprende todo lo que siempre se quiso saber sobre ellos es todavía mejor. Además, puede que regreses a casa con un jamón bajo el brazo.