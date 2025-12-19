Inés Gutiérrez 19 DIC 2025 - 11:00h.

Después del estrés de las Navidades, nada mejor que apostar por un plan detox y relajante

6 bodegas con encanto cerca de Madrid para un plan en pareja o con amigos

Cada época del año tiene sus pros y sus contras y la Navidad no es una excepción. Los reencuentros son siempre motivo de celebración, poder pasar un rato extra con nuestros seres queridos, ya sean familiares o amigos, parece más que suficiente para poder disfrutar al máximo de las fiestas, pero no todo es de color de rosa. Son fechas llenas de excesos y eso no conviene perderlo de vista.

En general, gastamos más de lo que deberíamos, en ocasiones en regalos que más adelante descubrimos que no necesitábamos tanto, aunque la ilusión del momento es suficiente para considerarlo una buena compra. También suele suceder con la comida, porque nadie quiere que sus invitados se marchen con hambre de casa solo por no haber calculado bien las cantidades. Es bastante frecuente que las sobras de Navidad duren varios días.

No solemos poner en la mesa los platos habituales, son días destacados y por eso suele apostarse por recetas menos típicas, pero bastante calóricas porque con el frío que hace fuera de casa, parece que apetecen platos un poco más elaborados, recetas de cuchara y segundos platos con salsas que nos invitan a probar un segundo pedacito de pan. En general, la Navidad se caracteriza porque nos invita a salirnos de las normas que seguimos habitualmente, a la hora de escoger recetas, pero también de controlar las cantidades.

Son muchas las personas que llegan a los últimos días de las fiestas con la sensación de ser incapaces de seguir comiendo un día más a este ritmo. Son divertidas, son especiales, pero por suerte las Navidades también son un periodo muy concreto del año, por lo que una vez pasadas, es bastante habitual que nuestro cuerpo nos pida esas recetas saludables, variadas y un poco más ligeras que son nuestra alimentación habitual.

También hay quien necesita un pequeño empujón para poder hacer esa transición, su cuerpo les pide un periodo de descanso, un tiempo de detox en todos los sentidos, tanto por fuera como por dentro. Para ellos, nada mejor que apostar por algunos de los menús gourmet que es posible encontrar en los spa-restaurante más apetecibles de Madrid, pensados para salir de allí sintiéndose bien, relajado y más feliz, con ganas de seguir cuidándose. Un regalo navideño extra que también pueden hacerse aquellos que una vez pasada la Navidad ni se sienten hinchados ni sienten que necesitan un tiempo de detox, pero quieren mimarse un poco.

Spa-restaurantes de Madrid para una experiencia detox después de Navidad

Urso Hotel & Spa. Cuenta con un spa abierto al público que puede ser el perfecto oasis en el que recuperarse después del estrés de la Navidad. Destina unas horas de tu tiempo a cuidarte con sus tratamientos faciales y corporales, pensados para cuidar tu piel y relajar tu mente. Haz que el día sea completo aprovechando su brunch con música de arpa en directo. Wellington Hotel & Spa. Un plan muy similar al anterior puede disfrutarse en este hotel, cuyo brunch es uno de los más destacados de la capital con ensaladas, pescados, verduras y frutas. Lo mejor para recuperar energías después de una sesión en su spa con hidromasaje, fuente de hielo o sauna. También cuenta con tratamientos personalizados con ejercicios, alimentación y tratamientos de salud y belleza. Rosewood Villa Magna. En el Paseo de la Castellana está este hotel de lujo que no solo es ideal para quienes visitan la ciudad, también para quienes necesitan desconectar, porque tiene un servicio de spa que nada tiene que envidiar a todo lo demás; sus expertos terapeutas serán los mejores guías para recuperar la calma y la serenidad. Ideal su opción de Tarde.O, donde se puede disfrutar de cócteles tanto con alcohol como sin él, pero también de tés e infusiones al gusto. Four Seasons Hotel Madrid. Cuenta con piscina, con spa y con tratamientos de belleza personalizados, para que sientas que sale de la sesión una persona completamente diferente a la que entró, o por lo menos una que se siente mejor. Cuenta con lo mejor de la alta gastronomía gracias al chef Dani García, también ofrece la opción de disfrutar del vermú directamente desde la barrica o, si prefieres pasar la noche, de su servicio de habitaciones. Mandarin Oriental Ritz. Este hotel es una de las mejores opciones para quienes burger las mejores experiencias, ya sea por su alojamiento, por su oferta gastronómica o por lo que ofrece su Beauty Concept, un santuario de relajación y bienestar. El spa cuenta con salas de tratamientos privadas creadas para revitalizar el rostro, el cuerpo y el alma. Ideales en solitario o por pareja, igual que sus opciones de gastronomía, tanto las que dependen del chef Quique Dacosta, como su más que famoso bruch o su ya clásica hora del té.

Planes perfectos para hacer en solitario, con amigos o en pareja y dejar atrás los excesos, sobre todo emocionales, de estas fiestas.