Las 5 mejores rutas de quesos artesanos por provincias de Castilla-La Mancha para amantes del sabor

Los amantes del queso seguro que agraden saber dónde pueden encontrar quesos artesanales manchegos

Las 7 mejores rutas del queso en España

Lo amas o lo odias, con el queso no hay un término medio, y aquellos que lo aman lo hacen de verdad. Hay algunas personas que tienen un queso favorito, ese que siempre compran y que es el que más les gusta, por no decir el único, pero también hay otras que aman el queso en su totalidad y no pierden oportunidad de probar nuevas variantes.

¿Es un queso untable? Perfecto, déjame coger un panecillo. ¿Este parece un poco fuerte? No hay problema, lo puedo combinar con unas frutas o una bebida refrescante. ¿Qué pasa si el queso es ligero? Nada, solo que quedará perfecto con un chorrito de miel o en ensalada. Todos los quesos tienen algo que los diferencia y, por tanto, los hace especiales.

Un planazo para aquellos que encuentran el queso irresistible es viajar a Castilla-La Mancha, pero no de cualquier manera. Esta tierra es ideal para los foodies en general, también para los amantes de los paisajes, de los molinos y del Quijote, pero quienes disfrutan de los quesos manchegos podrán descubrir un mundo nuevo porque lo único mejor que descubrir un queso nuevo es hacerlo en su tierra, disfrutando de su entorno, del lugar en el que fue creado.

Castilla La-Mancha destaca por muchas cosas y la calidad de sus quesos solo es la punta del iceberg… pero solo esa punta ya hace que el viaje merezca la pena.

Rutas de quesos artesanos por provincias de Castilla-La Mancha para amantes del sabor

Cualquier excusa es buena para hacer una escapada, pero esta además promete hacerte regresar a casa con la mente llena de recuerdos nuevos y con las maletas también llenas, en esta ocasión de quesos que disfrutar a lo largo de las próximas semanas. Estas rutas son ideales para conocer un poco más esta tierra llena de encanto, pero también para conocer algunos de sus quesos más interesantes.

Un punto clave en cualquier ruta de quesos artesanales manchegos es La Solana (Ciudad Real). Solo en este lugar ya puede diseñarse un buen recorrido que nos lleve a queserías como Quesos La Casota, donde nos invitan a presenciar el proceso de elaboración y también a una degustación de tres de sus quesos. Podemos acudir también a Pedro Paquillo e hijos, una quesería familiar donde fabrican queso graso, puro de oveja manchega y de granja propia. Si queremos finalizar la escapada probando algo diferente, es buena idea pasarse por Quesos de Luna, en el casco antiguo del pueblo. Tiene quesos elaborados con leche de cabra. Cambiando de lugar, pero sin salir de Ciudad Real, encontramos Las Terceras, una quesería familiar que puede visitarse para aprender más de la textura, aroma y sabor de los quesos manchegos. En Quesos CabeSota se encargan de todo el proceso, desde el criado de las ovejas a la elaboración y venta del queso, además, ofrecen visitas a su granja ideales para los más pequeños de la casa. Si pasas por Albacete, puede que quieras hacer algunas paradas. Una de ellas puede ser en Quesos La Rueda, donde no solo es posible visitar la quesería con degustación de quesos incluida, también ofrece la opción de hacer una amplia cata de quesos. En el mismo Albacete, no dejes pasar la oportunidad de comprar algunos de los quesos de cabra elaborados por Quesos La Casica de Villegas. Su queso de paño es perfecto para cualquier tabla de quesos. Una parada imprescindible para los amantes del queso es Cuenca, concretamente Villarejo de las Fuentes, porque ahí podemos encontrar Quesos Villarejo, cuya calidad viene avalada por la gran cantidad de premios que sus quesos han recibido a lo largo del tiempo, y sus visitas incluyen un paseo por las instalaciones y una cata de varias de sus creaciones. Perfecto para una escapada o para sumar a nuestra ruta. Quesos Moraleda apuesta todo al queso de Toledo y gana, por eso pasar por su tienda es imprescindible para conocer lo que son capaces de hacer. En Los Navalucillos puedes encontrar Cerrucos de Kanama, una empresa familiar que apuesta por la calidad y la tradición, pero desde un punto de vista innovador. Además de poder visitar su quesería, también ofrecen diferentes experiencias, como talleres de elaboración de quesos. Perfecto para aprender un poco más sobre el mundo del queso.

Paradas que pueden disfrutarse como destino único o como suma a varias cercanas, creando así rutas muy diferentes y que nos pueden llevar a conocer un poco más sobre los quesos que se elaboran en Castilla La-Mancha a la vez que se recorren esos lugares que no suelen ser los primeros en nuestra lista para visitar, dejándolos a un lado en favor de las grandes ciudades, sin ser conscientes de que estos lugares no solo están llenos de encanto, también esconden parte de la historia del lugar y nos la regalan a través de su gastronomía.