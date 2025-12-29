Los 7 alimentos gourmet que puedes cultivar en un huerto casero

Inés Gutiérrez 29 DIC 2025 - 11:00h.

La mejor manera de estar seguro de cómo se han cultivado los alimentos es hacerlo uno mismo

Menús detox gourmet para después de Navidad en estos 5 spa-restaurantes de Madrid

Compartir







La alimentación es uno de los pilares fundamentales para cuidar nuestra salud, que podemos proteger escogiendo los alimentos que más vitaminas y minerales nos proporcionen, pero también aquellos que nos ayuden a que nuestras recetas resulten más variadas y, por supuesto deliciosas. Porque a pesar de lo que se suela pensar, una dieta saludable no está reñida con platos sabrosos y originales, de hecho son dos conceptos que van de la mano.

Nadie (o casi nadie) es capaz de comer durante mucho tiempo platos que no le gustan, pronto buscará maneras de cambiar esas recetas que le resultan poco satisfactorias o desagradables por otras que sí le ayuden a disfrutar de sentarse a la mesa. Puede optar por la comida rápida, por comprar platos preparados o precocinados, diseñados para que su sabor resulte atractivo… o puede aprender a cocinarlos con ingredientes de calidad.

PUEDE INTERESARTE Experiencia de degustación de caviar y champán en estos 5 hoteles de cinco estrellas de España

Esto requiere una inversión de dinero, pero también de tiempo. Aprender a cocinar no es algo que suceda de la noche a la mañana, salvo entre aquellos que tienen un don. Practicar, probar y dejarse aconsejar es tan importante como tener la paciencia de hacer las cosas bien, con los tiempos que nos marcan y sin ponerse nervioso y querer acelerar el proceso. También se invierte tiempo yendo a la compra porque hay elementos que tenemos que acudir al mercado a conseguir. Otros, por el contrario, podemos cultivarlos.

Un huerto casero es una estupenda manera de apostar por productos ecológicos y de calidad, sabremos perfectamente cómo han sido cultivados, porque lo habremos hecho nosotros mismos, y también reducimos la huella de carbono ahorrando el proceso de distribución. Pasan directamente de la planta a nuestra encimera para poder prepararlos. Esto también nos ayuda a reducir gastos, porque habrá ciertos alimentos gourmet que ya no tendremos que comprar.

PUEDE INTERESARTE Cena-maridaje con trufa negra y vinos premium en estos 5 restaurantes de Soria a Madrid

Está claro que las carnes y pescados no podemos cultivarlos, y es poco probable contar con espacio suficiente para plantar frutales, pero hay muchas verduras, hortalizas y especias que son ideales para los paladares más exigentes y podemos ver crecer desde cero con nuestros propios ojos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alimentos gourmet que puedes cultivar en un huerto casero

No todos los alimentos se pueden cultivar en todos los lugares, dependerá del espacio disponible que tengamos. No es lo mismo un huerto vertical, un huertito en el jardín o un huerto en un terreno un poco más grande, cada cual puede decidir qué quiere plantar y si en su entorno se dan las condiciones adecuadas para que crezca fuerte y saludable.

Fresas. Señalábamos antes que las frutas eran complicadas de cultivar en espacios pequeños, pero hay algunas, como las fresas, que no crecen en árboles y eso hace que podamos tenerlas incluso en una maceta. No son difíciles de cultivar y se reproducen por estolones, que enraízan creando nuevas plantas. Dulces y perfectas para un capricho dulce saludable. Ajo. Puede que no parezca un alimento gourmet, pero pocas preparaciones serían tan deliciosas si no se empleara ajo en su preparación. Este bulbo es bastante sencillo de cultivar, solo hay que desgranar la cabeza de ajo y colocar los dientes por separado en un lugar donde les dé la luz directa. Tiene que tener espacio para crecer, por lo que la maceta debe tener por lo menos 15 centímetros de profundidad. Tomates cherry. Si cuentas con un espacio exterior o un lugar de tu casa donde pueda darle el sol de manera directa varias horas al día, tienes gran parte del camino recorrido. Estos tomatitos son ideales para darle un toque especial a las recetas, una explosión de sabor. Jengibre. Puede que no te hayas planteado la posibilidad, pero puedes tener tu propio cultivo de jengibre en casa. Si al recolectar el rizoma cortas solo una parte, el resto puede seguir creciendo y desarrollándose. Piña. Si puedes cultivarla en exterior será más rápido y probablemente puedas recoger más frutos, pero si no hay esa posibilidad, puedes cultivar tus piñas en maceta, eso sí, ármate de paciencia porque puede que tengas que esperar un par de años. Lechuga. Cultivar tu propia lechuga te presenta la oportunidad de disfrutarla tanto en brotes como una vez haya crecido más, dependiendo de tus preferencias. Puede que no sea la planta más nutritiva, pero no hay duda de que es una de las más adecuadas para darle un toque de color a tus ensaladas. Especias. Las especias naturales tienen un sabor especial, más intenso, y por eso cultivar algunas de ellas puede ser un gran plan. Es frecuente darle una oportunidad a las albahacas, la menta o la hierbabuena, pero también puedes incluir otras como el perejil, el tomillo o el orégano.

Una forma diferente de conseguir esos alimentos clave para tus platos gourmet, que te invita a moverte un poco más en tu día a día, a seguir aprendiendo, creciendo y mejorando. Un esfuerzo del que obtendrás una gran recompensa.