Lo que te vas a encontrar en Madrid Fusión 2026: el cliente toma el mando y reinventa la mesa
Llega una nueva edición de Madrid Fusión, que se celebra entre los días 26 y 28 de enero, con un objetivo claro: "El cliente toma el mando"
Madrid Fusión: recordando a los que trajeron la magia
Madrid Fusión Alimentos de España acaba de presentar su edición 24, que se celebra del 26 al 28 de enero, y lo ha hecho con un epígrafe que pone patas arriba viejos dogmas: “el cliente toma el mando”. Porque hoy, más que nunca, el comensal se rebela, se informa, se atreve y, sobre todo, exige ser protagonista de su propia experiencia a la carta.
Si antes era el chef quien dictaba el qué y el cómo, ahora es el público quien decide cuándo, por qué y hasta dónde. El cliente ya no quiere sentarse, callar y obedecer un monólogo culinario: quiere co-crear, modular el recorrido del menú, saltarse pasos, maridar a su manera, debatir, contrastar… y muchas veces hasta tuitearlo mientras lo hace.
Ese giro no surge de la nada. Vivimos en la era de la hiperopinión, de las redes que empoderan al paladar informado y crítico. El comensal del 2026 quiere libertad, transparencia y verdad en el plato (menos artificio, más producto) y no se conforma con jugar un papel secundario. Quiere ser escuchado y visto, porque en la conversación gastronómica actual, no hay jerarquías, hay diálogo.
Como cada año, esta cumbre gastronómica servirá de escenario para reconocer a quienes han marcado el pulso de la cocina:
- Albert Adrià, cuya trayectoria sigue influyendo en generaciones de cocineros, será homenajeado con el premio The Best Chef of the Year in Europe.
- José Gordón, artesano de Bodega y Ganadería El Capricho, recibirá el galardón a la Defensa del Producto, premio que celebra no solo técnica sino coherencia con el origen.
Estrellas internacionales y sabor global
Uno de los momentos más esperados será la presentación de una novedad sorprendente por Dabiz Muñoz: la llamada cocina líquida. Un concepto que promete transformar las fronteras del sabor, la textura y la percepción del plato, porque, si algo ha demostrado Dabiz, es que la gastronomía no se detiene ante nada.
Entre los nombres que aterrizarán en el congreso hay un chef que está dando mucho que hablar: Diego Rossi, el italiano detrás de Trippa en Milán, cuya cocina ha logrado emocionar incluso a críticos implacables y al mismísimo Ferrán Adriá.
Y desde Estados Unidos llegará Aitor Zabala, el español con tres estrellas Michelin en Los Ángeles, llamado a ser una figura revelación que encarna esa cocina que mira hacia delante sin perder raíces.
Más que cocina: experiencia y libertad
Más allá de ponencias y presencias estelares, en esta edición estarán también sus competiciones que tanto éxito han tenido para elegir a la mejor croqueta, torrija, el cruasán relleno de salmón ahumado, bocados con queso, steak tartar, mejor desayuno de hotel… y los celebrados: mejor cocinero revelación, pastelero revelación, director de sala, bartender…
El apartado Dreams llenará el espacio de reflexiones, debates, foro de ideas, el análisis de las posibilidades que abren la ciencia y la tecnología. Las oportunidades y los riesgos que acechan nuestro futuro.
La Wine Edition presentará batallas de maridajes, pondrá a catar a los chefs y frente a los rimbombantes nombrará a los Pérez en el mundo del vino.
Pastry, la sección preferida de José Carlos Capel será el gran escenario de la panadería, pastelería, chocolate y café.
Si algo deja claro esta edición es que Madrid Fusión 2026 no quiere ser solo un escaparate de técnica o creatividad. Quiere poner al cliente, ese que piensa, opina y decide, en el centro de la conversación. Porque, como dice la nueva cumbre: “la gastronomía ya no se hace solo para quien sabe, sino con quien vive el acto de comer como experiencia viva”.