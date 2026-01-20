Qué son los hilos del plátano y por qué es un error quitarlos al comerlo

Daniel Brito 20 ENE 2026 - 14:00h.

Las hebras o hilos del plátano no son del gusto de todo el mundo, pero la realidad es que concentran grandes beneficios que es mejor no desechar

El plátano es una de las frutas más completas y más populares en la cesta de la compra de los españoles, especialmente el plátano de Canarias. Está rico, es fácilmente transportable para llevarlo a cualquier sitio como snack o tentempié, es saciante y lleno de beneficios, entre ellos su gran aporte en potasio, pero también en magnesio o fibra, entre otras sustancias, siendo un gran alimento para integrar en la dieta para obtener sus nutrientes y la energía que es capaz de aportar.

Sin embargo, existen personas que, a pesar de que les gusta su sabor, no terminan de encantarles su textura, especialmente la de las hebras o hilos que aparecen tras retirarle la piel, unos elementos que casi todo el mundo retira antes de comerlo, aunque la realidad pasa porque estamos perdiendo una gran fuente de nutrientes para nuestro organismo.

Al pelar un plátano es normal quitar la parte más baja, que hay a quien le da repelús por tener un color más oscuro, y esos hilos, que son llamados albedos, y se trata de hebras de floema, que no es más que un tejido vascular de la propia planta, siendo una de las partes más nutritivas de la fruta que, inconscientemente, estamos desechando y perdiendo.

¿Qué aportan las hebras del plátano?

El médico divulgador Manuel Viso lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde expresa que esos hilos “son los vasos sanguíneos del plátano, donde se realiza el aporte de nutrientes del plátano. Ahí están la mayoría de los antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas o minerales, como el potasio o el magnesio. También el triptófano, que es el precursor de la serotonina para mantener un buen estado de ánimo”.

Además, al abrir un plátano sus hilos nos pueden dar pistas de su estado, ya que si están apretados y no se despegan con facilidad es un indicador de que el plátano aún no está en su punto óptimo de maduración, mientas que si se desprenden con facilidad, es que está completamente maduro y listo para hincarle el diente.

Por lo tanto, esos hilos son completamente comestibles, saludables y recomendados, pero es cierto que su textura marca una gran diferencia con el resto de la fruta que no es agradable para todos los paladares.

Alternativas para comerlos

No comer los hilos no es nada grave, pero es preciso ser conscientes que perdemos parte de las bondades nutricionales que nos ofrece el plátano. Por eso mismo puedes hacerlo en batido o cortándolo en rodajas en lugar de comerlo entero, así se disimularán los hilos, además de poder mezclarlo con yogur o hacer un bizcocho, que es otra opción ideal y saludable para no desperdiciarlos.