¿Qué significan las etiquetas 'light', 'zero' y 'sin azúcares añadidos' en un alimento?

Para cuidar la salud o controlar nuestro peso, muchas veces acudimos a productos 'light', 'zero' o 'sin azúcares añadidos' porque pensamos que son más saludables, pero no siempre es así

¿Es más sano tomarte un refresco de cola o una cerveza?

En torno a los años 90, hace ya más de tres décadas, comenzó a aumentar la preocupación por la imagen corporal, el peso y la dieta. A la vez se empezaron a demonizar las grasas, que parecían ser las culpables de todos los males, como el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Como consecuencia, muchas empresas comenzaron a lanzar alimentos bajos en grasa, muchos de los cuales se vendían con la etiqueta 'light'.

De este modo, y con muchas campañas publicitarias mediante, se empezó a asociar la palabra 'light' con la idea de alimentos 'bajos en grasas', con pocas calorías y, en definitiva, con alimentos “más saludables”.

De las grasas a los azúcares

Un par de décadas más tarde, gracias al avance del conocimiento científico, las grasas dejaron de estar tan demonizadas: hoy sabemos que son necesarias y que no todas son iguales. Lo importante es obtenerlas a partir de fuentes saludables, como el aceite de oliva, el pescado o los frutos secos.

La atención empezó a centrarse en los azúcares añadidos, que hoy se asocian con el aumento de peso y con el desarrollo de enfermedades como caries, diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Así, muchos productos sustituyeron los azúcares por edulcorantes y comenzaron a utilizar términos y mensajes como 'zero' o 'sin azúcares añadidos'. Pero en realidad todos estos mensajes no significan lo que a veces pensamos.

¿Qué significa que un alimento es 'light'?

A diferencia de lo que solemos pensar, la palabra 'light' no se refiere específicamente a las grasas ni a las calorías. Que un alimento sea 'light', 'ligero' o 'reducido en' significa que contiene, como mínimo, un 30% menos de un nutriente con respecto a su versión convencional. Por ejemplo, si una mayonesa contiene un 75% de grasas, su versión 'light' debe contener, como máximo un 53% de grasas, una cantidad que todavía sigue siendo muy elevada.

Es decir, que un alimento tenga la etiqueta 'light', 'ligero' o 'reducido en', no significa que su contenido en un determinado nutriente sea bajo, sino que tiene una cantidad menor que su versión convencional.

Además, este término no se refiere específicamente a las grasas ni a las calorías. Puede referirse a otros elementos, como los azúcares, la sal, etc. Por eso es obligatorio que en la etiqueta se especifique a qué nutriente se refiere concretamente.

¿Qué quiere decir 'sin azúcares añadidos'?

Como podemos imaginar, el mensaje 'sin azúcares añadidos' quiere decir que no se han añadido azúcares al producto. Ahora bien, eso no significa que no contenga azúcares porque pueden estar presentes de forma natural.

Por ejemplo, si un refresco contiene zumo de frutas entre sus ingredientes, tendrá los azúcares propios de esas frutas, aunque el fabricante no haya añadido azúcar. Es importante tenerlo en cuenta porque conviene evitar en la medida de lo posible el consumo de azúcares libres, que es como se conocen, tanto a los azúcares añadidos por el fabricante, como a los que están naturalmente presentes en los zumos y la miel.

¿Qué significa 'zero'?

El mensaje 'zero' se utiliza desde hace unos años, principalmente en refrescos que no contienen azúcar. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros mensajes como 'sin azúcares añadidos', 'reducido en', 'light' o 'ligero', este no está recogido expresamente en la legislación. Es decir, en realidad es un término vacío.

Generalmente interpretamos que se refiere a productos 'sin azúcar' o 'sin calorías', pero esto debe detallarse en el etiquetado para que el mensaje 'zero' no resulte engañoso y podamos entender a qué hace referencia.

No nos dejemos llevar por las etiquetas

Así pues, es cierto que los productos con etiquetas como 'light', 'sin azúcares añadidos' o 'zero' pueden tener una cantidad menor o incluso nula de algunos elementos (por ejemplo, sal, grasas, azúcares o calorías, según se indique). Pero la gran mayoría no son interesantes desde el punto de vista nutricional (p.ej. galletas, bollería, patatas fritas, refrescos, etc.). Además, pueden contener ingredientes que tampoco resultan de interés; por ejemplo, edulcorantes. Estos son seguros para la salud, pero cada vez hay más evidencias que señalan sus posibles efectos indeseables; por ejemplo, sobre la microbiota intestinal. En definitiva, que un producto muestre estos mensajes no quiere decir que sean adelgazantes ni que sean saludables.