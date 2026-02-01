Lía Gómez 01 FEB 2026 - 10:00h.

Es una dieta basada en la psiconeuroinmunología implantada por el kinesiólogo Paulo Maccari y la nutricionista española Yolanda Santiuste, que mejora el sueño, el rendimiento deportivo, intelectual y reduce las lesiones

El alimento con tanto potasio como el plátano que te ayuda a dormir mejor

Compartir







Cuando la llamada Generación Dorada de Argentina, esa que lideraron jugadores de la talla de Manu Ginòbili, el Chapu Nocioni o Luis Scola y que acabó colgándose la plata Mundial en 2002 y el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, empezó a desvelar sus ‘secretos’ para alcanzar el éxito, uno de ellos fue la alimentación. Aquella selección de baloncesto había instaurado una dieta que evitaba ciertos alimentos y que, con los años, acabó manteniendo su esencia, pero evolucionando, gracias a kinesiólogo Paulo Maccari y a la nutricionista española Yolanda Santiuste, que en el año 2012 acabaron perfeccionando esa alimentación antiinflamatoria basada en la psiconeuroinmunología, que terminó por extenderse en el mundo del deporte hasta el punto de que, a día de hoy, todavía se mantiene y puede ayudar a cualquier persona que la ponga en práctica.

La filosofía de partida es sencilla: una dieta baja en carbohidratos, con tres comidas al día y, por tanto, cierto ayuno. Pero la realidad es que cuidan sobre todo la ingesta de según qué tipo de alimentos. ¿El resultado? Una mejora del rendimiento deportivo, intelectual, del sueño y una reducción de lesiones gracias a la mejoría del sistema inmune con esta alimentación.

Los alimentos clave

La gran pregunta es: ¿en qué consiste esta dieta? Principalmente en evitar lácteos, cereales, azúcares, legumbres, pastas y reducir al mínimo las carnes rojas. Por contra, la dieta se basa en ingerir mucho pescado, verduras, huevos y las llamadas grasas buenas (como las que se encuentran en palta, almendras, nueces, avellanas y el coco y sus derivados), así como carne de aves. Y sí, la realidad es que este tipo de dieta o alimentación ayuda a tener los intestinos limpios y el sistema inmune alerta, algo clave para evitar lesiones.

“Todo esto supone una mejora en todo: el rendimiento deportivo, intelectual, la calidad del sueño, que no haya lesiones y, por sobre todo, que haya flexibilidad. Esta es la palabra clave. Flexibilidad metabólica, inmunológica y neurológica”, explicaba Maccari en un reportaje realizado por la propia Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). Pero la realidad es que es una dieta que también avalan más nutricionistas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los beneficios

“Los beneficios de una dieta baja en carbohidratos o cetogénica ayuda a combatir muchas enfermedades como el caso de cáncer, epilepsia y las de tipo autoinmune. También es una buena estrategia para prevenir enfermedades, ya que mejora la salud de nuestras mitocondrias y nos permite tener mayor flexibilidad metabólica (mayor capacidad de oxidar las grasas como fuente de energía)”, explicaba la nutricionista Lucila Carrera en declaraciones recogidas por la Fundación Favaloro.

Pero, además, la especialista argumentaba que, sobre todo para aquellos que valoran llevarla a cabo, “lo más importante es volver a consumir alimentos reales (pollo, carne, pescado, huevo, vegetales, papa, batata, frutas, aceite de oliva, palta, frutos secos, etc) y disminuir en lo posible el consumo de alimentos procesados (aquellos manipulados por la industria con muchos ingredientes incluyendo aditivos, conservantes, colorantes, etc)”.

Apta para celíacos

De hecho, jugadores actuales de la selección argentina, como Nico Brussino, han hablado de lo que les ha ayudado este tipo de dieta, sobre todo en su caso que, además, es celíaco. Aunque, eso sí, les haya sido adaptada con la ayuda de los profesionales del equipo a cada uno de los jugadores y, de este modo, se recomienda siempre elaborarla de la mano de un nutricionista que ajuste los alimentos y las comidas según la persona.

“Yo desde el 2015 estoy en la selección argentina y desde ese entonces ya ahí estábamos en una dieta de nada de gluten, de nada de lácteos. Así que como soy celíaco me favorece eso porque ya estoy acostumbrado y trato de hacerlo. Me sentó bien el tema de la selección y esas cosas. Se puede comer la cantidad que quieras de todo, menos pasta y esas cosas”, confesó el ahora jugador del Dreamland Gran Canaria en una entrevista reciente con Relevo.