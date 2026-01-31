Got Talent 31 ENE 2026 - 22:15h.

Risto Mejide lanza un claro mensaje a la dirección del programa que tiene que ver con su pase de oro

Nada más comenzar esta cuarta gala de audiciones de la undécima edición de ‘Got Talent España’, Risto Mejide tiene un mensaje muy importante que dar. La expectación es máxima entre el público y sus compañeros cuando este miembro del jurado dice tener un mensaje para la dirección que está relacionado con su pase de oro.

Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre ya han dado su pase de oro (además, también han otorgado el pase de oro conjunto del jurado), pero aún quedan muchas audiciones por delante. Es por eso por lo que Risto Mejide ha tomado una importante y drástica decisión sobre su pase de oro personal, algo que nunca antes habíamos visto en ‘Got Talent’.

La drástica decisión de Risto Mejide sobre su pase de oro

“Voy a dejar secuestrado mi pase de oro”, es la sorprendente confesión que hace Risto Mejide y que deja a todos en shock. ¿Pero, a qué se refiere exactamente? Ante el revuelo ocasionado, el presentador se ve en la necesidad de aclarar qué implica esta drástica e inesperada decisión:

“Todavía nos quedan muchas audiciones, todavía hay mucha gente ahí detrás que seguro que piensa que puede ganarlo y no es justo que yo dé el último (pase de oro) y todo el resto de las audiciones no haya nadie que lo pueda ganar”, es parte de su explicación. Sus compañeros parecen estar de acuerdo con su decisión.

Risto Mejide reconoce un chantaje ante la dirección de 'Got Talent ESpaña'

Pero hay un riesgo en todo esto, según apunta Paula Echevarría, y es que se espere tanto a dar el pase de oro que, al final, se quede sin darlo o que deje pasar la oportunidad de premiar a alguien que se lo merece: “Correcto, y esto es un chantaje a la dirección de este programa…”, comienza a decir Risto.

"Si no ampliamos el ampliamos el número de pases de oro de esta edición, yo no doy el mío”, es el órdago que Risto lanza a la dirección del programa. ¿Pero cuántos quiere? “Los que considera la dirección”, dice Risto tras la pregunta de Santi Millán. ¿Le harán caso? ¿Otorgarán más pases de oro al jurado?