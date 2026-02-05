Cómo congelar bien el pan para conservar sus propiedades, según un experto en nutrición

Daniel Brito 05 FEB 2026 - 16:45h.

Congelar el pan es una acción más que frecuente en muchas cocinas de España para evitar su desperdicio, por eso es necesario saber cómo congelarlo adecuadamente

El arte de hacer pan desde cero: los 6 mejores cursos para aprender a hacerlo tú mismo

España es un país de pan, y eso se nota cuando salimos fuera del país y no suelen ponerlo en los restaurantes, por ejemplo. Ya sea para un bocadillo, para acompañar la comida, para hacer unas tostadas o para congelarlo de una vez y así tener para varios días como recién hecho, pero sin tener que bajar al supermercado, la panadería o el obrador cada día. Ahora bien, como todo, para que conserve bien sus propiedades y su textura, es esencial congelarlo de manera adecuada. Y eso es algo que muchas veces nos saltamos.

Ya sea si lo has comprado directamente para congelar o saber que finalmente no lo vas a comer en el día y decides llevarlo al congelador antes de que se ponga duro, hay que tener en cuenta varios aspectos antes de proceder a meterlo dentro.

Cómo introducirlo en el congelador

El Técnico Superior en Dietética Álvaro Vargas ha explicado en un vídeo en sus redes sociales cómo se debe congelar el pan. Y el primer consejo que ofrece es claro: “nunca debemos congelar el pan entero”. El experto señala que si se hace así el pan va a tardar más tiempo en congelarse, especialmente la parte interior del centro en caso de panes de mayor tamaño.

“Se formarán cristales de hielo más grandes que afectarán después al descongelarse a su textura, pero también a su sabor”, comenta el experto en nutrición. Este explica que la mejor forma para congelar el pan es primero cortarlo en rebanadas y luego llevarlas al congelador. “Así no se formarán cristales tan grandes y no afectará ni al sabor ni a la textura”, indica en el vídeo.

Con qué envoltorio meter el pan en el congelador

Otra parte importante del proceso de congelación del pan es de qué manera introducirlo en el refrigerador, es decir, en qué envoltorio. Según Vargas, es un error hacerlo en las bolsas en las que normalmente viene el pan, que suelen traer una parte de papel y otra de plástico, ya que “el papel es menos seguro, puede coger la humedad del congelador y se pega al pan, no siendo lo más aconsejable”.

Lo más aconsejable es, según el Técnico Superior, meter las rebanadas en bolsas de plástico, como las de la frutería del supermercado porque estas “no se van a pegar, son bastante finas y así el frío llegará muchísimo mejor al pan” para que el proceso se haga uniformemente por toda la rebanada.