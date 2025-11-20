La historia del mejor pan de Madrid 2025: "Elaboramos muy pocas piezas al día"

Daniel Brito 20 NOV 2025 - 10:31h.

El obrador BrödMadrid apenas lleva medio año abierto en Malasaña y ya ha conseguido proclamar a su hogaza como el mejor pan de Madrid en 2025: "Es un pan muy hidratado"

Madrid ya tiene el que es el mejor pan de la capital en 2025. Más de 20 obradores de Madrid han participado en la octava edición de ‘El mejor pan de Madrid’ que organiza el Club Matador y donde seis finalistas han competido por lograr el premio: BrödMadrid, Alma Nomad Bakery, Boske Bakery, En Bruto, Levain Tahona Artesana y Panadarío. Sin embargo, de todos ellos fue el primero, BrödMadrid, el que logró convencer al jurado en una cata a ciegas a puerta cerrada.

Así es el mejor pan de Madrid en 2025

BrödMadrid (calle de Santa Bárbara 11) apenas lleva medio año abierto en pleno centro de Madrid, en el barrio de Malasaña, y ya ha logrado que su pan sea uno de los más reconocidos de la capital. “Es un enorme logro que para nada esperábamos. Llevamos muy poco tiempo y esto supone un gran honor”, explica María Fernanda Díaz, una de las dos mujeres al frente de este obrador.

Lara Jiménez, que también forma parte de BrödMadrid, cuenta que la hogaza con la que han conseguido ganar ‘El mejor pan de Madrid’ es “un pan muy honesto, del que elaboramos muy pocas piezas al día, con harinas ecológicas, una masa madre muy sólida y una fermentación lente de unas cuatro horas. Se trata de un pan muy hidratado”.

BrödMadrid es un obrador artesanal donde el pan se elabora con tiempo, cariño y respeto por los ingredientes. Todos sus productos se preparan con masa madre y harinas ecológicas, siempre persiguiendo la calidad y los sabores auténticos. Un espacio de estilo nórdico, sencillo y cálido, que en muy poco tiempo se ha convertido en referente del buen pan en Madrid.

Un veredicto en cata a ciegas

La decisión ha sido tomada por un jurado presidido por José Carlos Capel (crítico gastronómico) e integrado por Telmo Rodríguez (bodeguero y presidente del Club Matador), Ibán Yarza (divulgador sobre la panadería casera y la cultura del pan en España), Begoña Tormo (periodista gastronómica), Lucía Gutiérrez (chef del restaurante madrileño Lur) y David Solana, uno de los tres socios propietarios y panadero principal de Obrador Abantos, ganador del certamen en la pasada edición. Todos ellos cataron los panes finalistas en una cata a ciegas donde evaluaron cada pieza sobre cinco parámetros: aspecto exterior, cocción, miga, olor y sabor.

José Carlos Capel definió la pieza ganadora como una hogaza “con aroma profundo a cereales, miga suave y elástica, un alveolado medio y corteza crujiente. Con un potente gusto a frutos secos y suavísimo punto de acidez”, mientras que Ibán Yarza subrayó que “a veces uno se lleva sorpresas… porque el pan no es solo sabor, es un conjunto de sensaciones”.