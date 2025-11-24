Dónde comprar el mejor pan brioche: 6 panaderías de Barcelona a Murcia

Inés Gutiérrez 24 NOV 2025 - 11:00h.

El pan brioche se caracteriza por su sabor y versatilidad, ideal para recetas dulces y saladas

5 sándwiches con ingredientes de temporada y productos gourmet

Los verdaderos amantes del pan son conscientes de que cada momento requiere un tipo distinto. No se emplea el mismo pan para acompañar una comida que tienen salsa que unos embutidos o algún aperitivo untable. Si queremos tomar unas tostas, más vale que el pan sea lo suficientemente resistente para no quedarse blando en seguida, igual que si lo que queremos es un bocadillo o preferimos un sándwich. Con cada relleno de sándwich se emplea un pan diferente y saber cuál es puede hacer nuestras meriendas o cenas mucho más apetecibles.

Para algunos de esos sándwiches se emplea el pan brioche, que por sus características tendemos a asociar con comidas dulces o desayunos, pero que puede ser el perfecto complemento de muchas preparaciones saladas, haciendo que la experiencia resulte completamente diferente. Cada vez son más las personas que le dan una oportunidad a este pan de origen francés, que ha sabido hacerse un lugar gracias a su textura ligera y esponjosa, así como a su sofisticado sabor, que hace que combine a la perfección son sabores dulces y también con salados.

A pesar de que para algunas personas el pan brioche sea una novedad, lo cierto es que lleva bastante tiempo en nuestras vidas, aunque puede que se le conozca por otro nombre, desde siempre se ha empleado como mediasnoches, panecillos para hamburguesas o para perritos calientes, pero no todos son iguales. Algunos son panecillos olvidables, que comemos y no dejan huella, otros, sin embargo, están elaborados con tanto cuidado y mimo que no solo hacen que disfrutemos mucho más de lo que estamos comiendo, sino que nos invitan a investigar otras maneras de incluirlos en nuestras recetas.

Para eso, obviamente, debemos encontrar esas panaderías donde sabemos seguro que la calidad merece la pena, que poco importa el tiempo que tardemos en llegar a la tienda o si tenemos que esperar cola para ser atendidos, porque el resultado será exactamente el que esperamos, un pan brioche de calidad que hará que nuestros platos sean perfectos y lograrán que los recordemos durante mucho tiempo, por lo menos hasta que los preparemos de nuevo.

Dónde comprar el mejor pan brioche: 6 panaderías de Murcia a Barcelona

No es nada sencillo encontrar el lugar perfecto para comprar el mejor pan brioche, es clave saber lo que buscamos porque, aunque pensemos que todos son iguales, hay muchas variantes, como el brioche de Nanterre o el de Vendée. Si bien los ingredientes clásicos del pan brioche son harina, mantequilla, huevos, azúcar, leche y levadura, también hay versiones sin gluten, pensadas para esas personas que tienen alguna intolerancia o que han decidido seguir una dieta libre de gluten. Solo hay que encontrar las panaderías que tienen las mejores versiones.

Pan a Mà en Barcelona. Esta es una panadería que lleva más de 150 años en el Eixample y no es raro que incluso antes de abrir sus puertas ya tenga a gente esperando en la puerta. Por fortuna no todo el mundo acude para sus famosas coronas de brioche, lo que hace que quienes llegan un poco más tarde también tengan oportunidad de probarlas, pero tampoco hay que confiarse demasiado. Si quieren preparar unas hamburguesas con un pan especial, tierno y que aporte un toque diferente, puedes hacerlo con esta versión del pan brioche sin gluten que encuentras en Baking Free en Valencia. En esta panadería artesanal elaboran todo con mimo para que sus clientes siempre acaben satisfechos. En Madrid, la pastelería Mallorca es una de las más conocidas y no solo por su pan brioche, elaborado a partir de masa de croissant. Es perfecto para tostadas o sándwiches porque puedes comprarlo laminado, lo que lo hace ideal para tus caprichos dulces y también para los salados. En Masa Madre, en Murcia, prometen un pan casero y artesanal y se han esforzado mucho por conseguir un pan brioche ideal para hamburguesas, tanto es así que han colaborado con varias hamburgueserías, poniendo el pan para las versiones que han presentado a concurso y consiguiendo grandes valoraciones. Si Nogales te pilla cerca porque estás (o vives) por Badajoz, estás de enhorabuena porque puedes aprovechar para comprar unos panecillos de pan brioche en Revive, una panadería pastelería que los elabora artesanalmente para que puedas preparar los bocadillos perfectos… y puede que también te seduzca con alguna de sus tartas. En León The Baker envían a toda la península, por lo que si quieres conseguir un pan brioche de calidad, elaborado con ingredientes naturales, sin lactosa y sin gluten, esta puede ser una gran elección. Además de las versiones clásicas, también puedes encontrarlas con queso, aceitunas o pepitas de chocolate.

Opciones deliciosas para sorprender a tus invitados, pero que también pueden ser una estupenda opción en el día a día, porque no se necesitan excusas, ni querer deslumbrar a alguien para comer bien.