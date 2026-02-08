Lía Gómez 08 FEB 2026 - 16:00h.

La artista, que interpretará el America the Beautiful en la Super Bowl 2026, ha sido una de las celebridades que ha optado por adaptar este ‘estilo de vida’.

La Super Bowl 2026 ya está aquí. La final de la NFL -la liga de fútbol americano- se ha convertido en un evento multitudinario de carácter mundial que acapara todos los focos y que incluso más allá del deporte en sí. Y aunque este año el principal protagonista es Bad Bunny -que será el primer cantante latino en llevar a cabo el mítico halftime show-, artistas de la talla de Brandi Carlile también tendrán su gran momento, aunque en su caso en la previa del partido. Porque la cantante, que se ha convertido además en icono de llevar un estilo de vida saludable, será la encargada de interpretar el famoso 'America the Beautiful', una de las canciones más tradicionales previas al inicio de la Super Bowl. Y es que la realidad es que lo que encarna Brandi Carlile a nivel de alimentación y estilo de vida casa a la perfección con los valores del deporte.

Hace unos años, la artista reapareció con una visible bajada de peso: 10 kilos menos. Pero más allá de eso y lejos de querer ‘vender’ la premisa de adelgazar, lo que explicó es que simplemente había cambiado su estilo de vida a uno más saludable implantando la llamada ‘alimentación limpia’, en inglés clean-eating. Un método que no es solo una dieta, sino algo que va más allá.

Un método sostenible

El clean-eating se trata de la implantación de un estilo de vida más saludable en el día a día, combinando el hacer deporte con alimentarse de una forma algo más sostenible que, además, ayuda a cuidar el medio ambiente. Y para ello, a nivel de alimentación, consiste en elegir los alimentos conociendo su procedencia, evitar los alimentos procesados (o reducirlos al máximo posible) y llevar a cabo una dieta basada en plantas y alimentos integrales, con especial atención en los vegetales. ¿El motivo? Que estos contienen más antioxidantes y propiedades depurativas, tonificantes y alcalinizantes.

La realidad es que, aunque sea un plan dietético -y por ende traiga consigo la bajada de peso-, el objetivo no es realmente ese, sino el de mejorar la digestión, evitando esos gases o hinchazón del estómago, así como tener más energía y tratar de erradicar los elementos químicos que suelen tener muchos alimentos. Por ello, este tipo de método invita a descartar, al menos un día en semana, los alimentos de origen animal y aconseja que cuando se consuman, estos sean de origen ecológicos para que así estén más libres de hormonas y químicos empleados ya sea para su conservación o en el propio pienso usado en la alimentación de los animales.

Conciencia de lo que se consume

Más que el llevar a cabo una dieta estricta, este método se centra en tener más conciencia sobre aquellos alimentos que se consumen. “En realidad se trata de hacer elecciones más saludables y conscientes, sin necesidad de eliminar por completo ciertos alimentos. La moderación es clave”, explicó la nutricionista Aina Candel en unas declaraciones para el portal especializado ConSalud.

De hecho, según esta experta se trata de una dieta que “contribuye al control del peso y a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas que, además, puede tener un impacto positivo en la salud mental”. Eso sí, manteniendo una premisa fundamental: no se trata de una fórmula mágica que pueda usar todo el mundo por su cuenta. Así, esta y otros expertos mantienen que es importante acudir a un dietista-nutricionista para así adaptar la alimentación de la mejor forma posible a cada persona según cada caso. Algo que, celebrities como Brandi Carlile han llevado a cabo y les ha ayudado a mejorar su estilo de vida y su salud.