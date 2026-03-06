Daniel Brito 06 MAR 2026 - 10:30h.

El reconocido chef explica por qué es tan importante cortar de manera adecuada un tomate y cómo hacerlo para conseguir el máximo sabor y textura

¿Los tomates ya no saben a nada? Consejos para conseguir que tengan sabor

El tomate es uno de los ingredientes que prácticamente siempre está en nuestras despensas o neveras. Es de lo más versátil. Lo mismo te sirve para una ensalada, como guarnición de una comida, como una cena ligera, para completar un bocadillo de jamón o para hacer un sofrito o una salsa de tomate. Tal es su potencial que el chef Dani García nos confesaba que es su ingrediente favorito incluso en invierno, el cual incluye en todas sus cenas. Ahora bien, ¿sabes cortar cómo es debido el tomate?

Eso es lo que ha planteado otro cocinero en sus redes sociales. El chef Jordi Cruz señala en un vídeo que “cortar un tomate no es solo cuestión de estética. La forma en que lo haces cambia la experiencia al comerlo y hasta el equilibrio de sabores en el plato”. Pero para ello es esencial dos cosas: saber qué cuchillo utilizar y tener claras las partes del tomate.

Por un lado, el chef de ABaC subraya que para cortar un tomate lo ideal es elegir el cuchillo perfecto. En estos casos, se trata de un cuchillo de pequeño tamaño que tenga sierra “porque la acidez del tomate puede dañar los cuchillos de filo”. En lo que respecta a las partes del tomate, hay que tener muy en cuenta el tabique. Según explica, hay que cortar la parte de arriba y la de abajo siempre para tener a la vista ese tabique, a partir del cual hacemos los cortes, de tal manera que no perdemos líquido, sino que queda contenido en su interior.

Lo beneficios de cortar bien el tomate

Conociendo esto, Jordi Cruz afirma que los jugos del tomate se van a mantener mucho mejor al cortarlo siguiendo sus líneas naturales, que normalmente es de arriba abajo, de tal manera que la pulpa se conserva con mayor firmeza y tu ensalada no quedará aguada por la pérdida del líquido del tomate.

Esto también afecta a su textura, ya que un buen corte no solo evita que pierda líquido, sino también que el tomate se deshaga. Además, al quedarse todo en el interior, el sabor del tomate se mantiene de manera uniforme por toda la pieza con un equilibrio entre su jugosidad, el dulzor y también su acidez.

Es más, un buen corte del tomate hace que, en el caso de las ensaladas, se facilite la mezcla con el resto de los ingredientes, ya que el chef apunta a que una pieza del tamaño adecuado se integra mucho mejor con la lechuga o la cebolla, entre otros productos, sin llegar a dominar con su presencia y sabor, pero tampoco perderse con los otros alimentos.