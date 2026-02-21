Iván Fuente 21 FEB 2026 - 08:00h.

Los tomates asados son muy fáciles de hacer y están riquísimos

Quien tiene un tomate, tiene un tesoro. Pocos ingredientes dan ese toque de sabor y color que dan estas frutas a los platos. Ya sea como guarnición o como plato por derecho propio, los tomates aportan un punto muy agradable a cualquier menú, aunque seguramente, la opción que traemos hoy, sea una de las más interesantes.

Los tomates asados son una forma ideal de disfrutar de su jugosidad, pero caliente y, si se quiere, añadiendo un toque extra con alguna especia. Si no los has probado, no dejes de hacer esta receta a la mínima oportunidad que tengas. Están tremendamente buenos.

No se trata de un plato complicado de elaborar, basta con lavar los tomates y partirlos. Tras precalentar el horno a 180ºC se les mete durante treinta minutos, revisando cada rato que todo estén bien. Cuando veamos que están arrugados y con sensación de estar blandos, será el momento de sacarlos. ¡Así de sencillo!

Beneficios del tomate

Más allá de las múltiples posibilidades que ofrece el tomate en la cocina y de lo fácil que es esta receta, lo cierto es que esta fruta tiene muchísimos beneficios para la salud. Entre sus propiedades destacan sus facultades antioxidantes oxigenantes, coagulantes y reguladoras, sin olvidar que cuenta con vitaminas A, B6, así como ácido fólico o fósforo.

Estas cualidades revierten en una serie de beneficios para el cuerpo que van desde la prevención de problemas visuales hasta su papel como diurético, sin olvidar que fortaleza el sistema inmune y mejora la circulación, por destacar algunos de los principales aportes de los tomates para la salud del ser humano.

