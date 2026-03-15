Daniel Brito 15 MAR 2026 - 13:00h.

Un producto español abandoná el menú de la cena posterior a los Oscar, que introduce el wagyu y da forma de estatuilla dorada al chocolate

El chef Wolfgang Puck lleva 32 años encargándose de la cena de los Oscars liderando un equipo de más de un centenar de cocineros en el que también está su hijo, Byron

Compartir







Los premios Oscar 2026 nos ofrecen el final de la temporada de premios con mayor emoción de la que se esperaba en varias de las categorías. La estatuilla más segura parece la de Jessie Buckley por su papel en ‘Hamnet’, mientras que el resto de las categorías principales parece que no tienen un claro ganador. El mejor actor parecía que era un claro Oscar para Timothée Chalamet, que con el paso de los meses es un galardón que se le ha ido complicando, al igual que ‘Sirat’, la cinta de Oliver Laxe, no las tiene todas consigo para imponerse a ‘Valor sentimental’ en mejor película extranjera.

Una quiniela complicada que se desvelará en pocas horas, las mismas para que, tras el cierre de lo que se avecina como una larga gala, los premiados, invitados y acompañantes puedan comenzar a disfrutar de la fiesta de después, donde podrán acabar con el hambre que se les habrá ido despertando durante el transcurso de la ceremonia de los Oscar.

PUEDE INTERESARTE El restaurante de Madrid donde se crearon los Premios Goya

Cuando el Dolby Theatre despida a los espectadores, ya fuera de cámara empezará la cena en la fiesta posterior, el conocido como Governor’s Ball o Baile del Gobernador, un catering que vuelve a estar a cargo del chef Wolfgang Puck, quien lleva 32 años encargándose de que actores, productores, directores o guionistas llenen su estómago tras la ceremonia de premios.

Qué se comerá y qué no

El cocinero de origen austriaco junto a más de un centenar de chefs que maniobran para que todo salga a la perfección durante esta noche tan especial, entre los que está su hijo Byron Puck, ofrecerá platos nuevos, pero también los más clásicos, como su salmón en forma de estatuilla dorada o su popular chicken pot pie, un pollo que va cubierto de hojaldre.

PUEDE INTERESARTE El vino de Toledo que Leonardo DiCaprio bebe en su última película

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre las novedades gastronómicas que se encontrarán los ganadores y los invitados está una estación de sushi y otra de salmón donde varios chefs se mantendrán allí para hacer al momento nigiris o hand rolls, entre otras preparaciones. El caviar no faltará, al igual que tampoco lo hará la carne japonesa de wagyu A5.

Lo que no se va a servir, según ha desvelado El País, es jamón ibérico. La fiesta posterior a los Oscar llevaba varios años recurriendo al Cinco Jotas para pasar bandejas del mejor jamón recién cortado durante la fiesta. Sin embargo, según el medio citado, pese a que los Puck quisieron que repitieran un año más, la Academia optó por apostar por nuevos productos para ofrecer algo distinto, ya que muchos de los invitados repiten año tras año y buscan sorprender a sus paladares.

Si hablamos del toque dulce, se servirá un strudel de manzana que hacen con la receta de la madre de Puck, además de que contarán con un puesto solo de helados con una gran variedad de sabores. Tampoco faltarán las estatuillas de los Oscar de chocolate bañadas en oro, los mararons y un sinfín más de bocados dulces.

Gran variedad de bebidas

En lo que se refiere a bebidas, los vinos Clarendelle y Domaine Clarence Dillon vuelven a servirse en el Governor’s Ball, mientras que el champán que ser servirá será de Piper-Heidsieck. Además, durante la celebración se volverá a servir sake y también tequila mexicano Don Julio.