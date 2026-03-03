Daniel Brito 03 MAR 2026 - 13:15h.

El productor Alfredo Matas organizó una comida en el restaurante O'Pazo junto a José Sacristán o Carlos Saura, entre otros, donde se sentaron las bases de la Academia de Cine y de los Goya

Crónica sentimental de una cena en El Pescador

La 40 edición de los Premios Goya han terminado con ‘Los Domingos’, ‘Sirat’ y ‘Sorda’ siendo las películas más premiadas en los máximos galardones del cine español que organiza cada año la Academia de Cine desde hace 40 años, cuando la entidad y los premios empezaron a coger forma en una reunión organizada en un restaurante de Madrid. Fue allí, en una comida convocada por el productor Alfredo Matas, donde se plantó la semilla de la Academia de Cine y de los Premios Goya.

Era un miércoles 12 de noviembre de 1985 cuando el productor organizó una comida con varios compañeros de profesión con el objetivo de construir unos premios nacionales y una entidad que representase al cine español. Fue en el restaurante O’Pazo (calle Reina Mercedes 20), un lugar al que acudieron los actores José Sacristán y Charo López, los directores Luis Gacría Berlanga y Carlos Saura, y otras personalidades del séptimo arte, como el guionista Manolo Matji, el músico José Nieto, o los directores de producción Marisol Carnicero y Tedy Villalba, entre otros.

Se trató de una comida a la que la gran mayoría acudió sin saber cuál era el objetivo que se iba a poner sobre la mesa, entre los que Carnicero era una de las pocas que tenía conocimiento de ello porque fue la encargada de convocar a los invitados. “Llamé a muchos, no sé si a todos los que eran, pero sé que llamé a muchos y me hice con ellos personalmente. Sé que el mensaje llegó”, contó la directora de producción.

“Puedo atribuirme cierta paternidad, desde el anonimato, sobre nuestra Academia. Un almuerzo con doce personalidades fue el primer paso. Porque todos querían hacerlo, pero nadie se decidía. Yo puse la primera piedra y dije que ya no volvía a aparecer porque tenía mucho trabajo”, contaba Matas en 1993.

El montador Pablo del Amo contó que Alfredo Matas empezó aquella comida explicando que “no eran buenos tiempos para el cine y tampoco para los profesionales”. Así, en esa comida se sentaron las bases de la creación de una asociación que al año siguiente se materializaba con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, además de allanar el camino para la creación de unos premios anuales en los que dar espacio al cine español.

Así es el restaurante O'Pazo

Así, el restaurante O’Pazo se convirtió en la semilla de los Premios Goya y de la creación de la Academia. Se trata de un restaurante que se inauguró en 1969 y que desde sus inicios se convirtió en un gran referente gastronómico en Madrid, lo que le llevó a ser uno de los restaurantes que lucían una estrella Michelin en la primera edición de la Guía Roja en nuestro país.

Desde 1981 Evaristo García, propietario de Pescaderías Coruñesas, cogió las riendas de O’Pazo con el objetivo de convertirlo en un gran templo del pescado y del marisco en Madrid, ofreciendo siempre el mejor producto con elaboraciones sencillas que potencien su sabor. En 2008 se modernizó el espacio para elevar aún más la experiencia.

En su carta se pueden encontrar entrantes como el salmón ahumado o la ensaladilla de ventresca de bonito, mientras que entre sus mariscos puedes disfrutar de sus ostras, las cigalas o la gamba roja de Denia. En relación a los platos principales, ofrecen desde carnes como el solomillo de wagyu hasta un rodaballo salvaje o un arroz con carabinero de Huelva. Y para terminar, un toque dulce con su arroz con leche, el coulant de queso o su tarta de Santiago.