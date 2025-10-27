El vino de Toledo que Leonardo DiCaprio bebe en su última película

Daniel Brito 27 OCT 2025 - 10:00h.

En una de las escenas de 'Una batalla tras otra' Leonardo DiCaprio tiene una copa de vino en la mano que tiene origen toledano

Meritxell Falgueras y su radiografía de las mujeres en el vino: "Parece que nuestro talento queda reducido al físico"

Compartir







Hay detalles que, muchas veces, pasamos por alto en el cine. Por muy atentos que estemos a lo que se proyecta en la pantalla en ocasiones es complicado darnos cuenta de todo lo que sucede, y puede que eso te haya ocurrido durante tu visionado de ‘Una batalla tras otra’, la nueva cinta del director Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio. En una de las escenas, el actor levanta una copa de vino que puede parecer normal, pero la realidad es que se trata de un vino español.

Viñedos toledanos

Ese vino que DiCaprio tiene entre sus manos durante la escena, un tinto de color intenso, proviene de viñedos toledanos, de Bodegas Más Que Vinos, y su nombre es Los Conejos Malditos, un tempranillo joven que se ha colado en una de las grandes producciones de Hollywood de este año.

Bodegas Más Que Vinos nació en 1999 como empresa de asesoría enológica que a la vez tenía su propia bodega con las viñas familiares, un proyecto de Gonzalo Rodríguez, Margarita Madrigal y Alexandra Schmedes. Por entonces la bodega familiar ‘La Plazuela’ se encontraba en Dosbarrios y se elaboraban los vinos Ercavio.

Fue en 2007 cuando se inauguró la nueva bodega en Cabañas de Yepes, cerca de Dosbarrios, donde ahora se realiza el proceso de elaboración de sus vinos, que provienen de viñas ubicadas en la alta Meseta de Ocaña en Toledo, a unos 750 metros de altitud. Cada uno de esos viñedos repartidos en varias parcelas toledanas se cultivan de forma ecológica, manual y sin riego, en suelos calcáreos y arcillosos.

Así es el vino Los Conejos Malditos

Los Conejos Malditos es un tempranillo carbónico de cultivo ecológico que debe su nombre a sus viñas, ya que como explican en su web, “para esta gama de vinos elaboramos uvas que provienen de nuestras viñas que más sufren los ataques de los conejos, que aprecian la buena calidad de las uvas de tal manera, y son tan rápidos, que nos dejan rendimientos bajísimos”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bodegas Más Que Vinos expone que se trata de un vino vivo y joven que destaca por su color cereza y un aroma que recuerda a las bayas rojas, a cerezas e incluso a las ciruelas. En boca destacan su acidez fresca y su jugosidad, además de un sabor a bayas rojas o regaliz con un regusto agradable que combina especialmente con aperitivos, quesos o barbacoas y que aconsejan servir a una temperatura de entre 14 y 18 grados. Sin duda un vino que ha logrado conquistar a Hollywood y a un precio de lo más asequible: 9'5 euros la botella.