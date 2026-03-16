Daniel Brito 16 MAR 2026 - 10:08h.

A lo largo de su carrera el ganador del Oscar por su papel en 'Sinners' se ha enfrentado a papeles que le han obligado a cuidar su alimentación

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En las últimas semanas Michael B. Jordan se había colocado entre los grandes favoritos para llevarse el Oscar a mejor interpretación masculina, especialmente tras las polémicas alrededor de Timothée Chalamet, que ha ido perdiendo fuerza en su carrera hasta la estatuilla con el paso de la temporada por su papel en ‘Marty Supreme’. Finalmente, el doble protagonista de ‘Sinners’ (‘Los pecadores’) por interpretar a los gemelos protagonistas, se ha llevado un Oscar que hace unos meses parecía improbable.

Michael B. Jordan ha dado las gracias a su familia, especialmente a su madre y sus dos hermanos al recoger la estatuilla dorada, pero una de las partes más importantes de su discurso ha sido al reconocer el trabajo de otros actores y actrices negros en la historia del cine.

"Estoy aquí gracias a quienes me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antecesores, entre mis compañeros. Gracias a todos los que estáis en esta sala y a todos los que estáis en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera”, dijo en parte de sus agradecimientos al recoger el galardón.

Su carrera hasta el Oscar por interpretar a los gemelos Moore en ‘Los pecadores’ ha dado a muchos personajes relevantes en el cine, como su Adonis Creed en la saga ‘Creed’ o en las cintas de ‘Black Panther’. Personajes para los que ha tenido que trabajar su físico, pero también cuidar su alimentación constantemente para mantenerse en forma, especialmente para la primera saga.

Así es su alimentación

De esta manera, tanto el pollo como otro tipo de proteínas similares han sido una parte importante de su dieta durante años, con momentos en los que su alimentación ha sido más estricta, donde hacía hasta seis comidas diarias para poder comer grasas saludables o las proteínas y verduras necesarias para su organismo.

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Además de las carnes magras y las verduras, Michel B. Jordan también ha explicado que para su dieta y para mantenerse en forma son clave los carbohidratos saludables, además de incluir alimentos que contengan mucha agua y fibra. Y entre los ingredientes que más le gusta tener en su despensa está el boniato o la batata, así como la carne de pavo o verduras como el brócoli, los espárragos o las coles de Bruselas, sin olvidarse del arroz.

La receta de su batido de proteínas

Tal y como explicó en su momento el actor de 39 años a Business Insider, uno de sus preferidos en su alimentación es su batido de proteínas. En su receta incluye proteína en polvo y también cereza ácida, además de arándanos, que le ofrecen un gran aporte en antioxidantes y fibra.

Según el actor, también añade un poco de canela, que puede ayudar a disminuir la inflamación; unas verduras de hoja verde, como las espinacas, que son una gran fuente de nutrientes; también musgo marino, bardana (una planta rica en antioxidantes), y ashwagandha, que se trata de una hierba que cuenta con grandes beneficios musculares.