Ambos han pasado cuatro días en Sevilla: así surgió todo y esto ha pasado entre ellos, al detalle

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Gabriela Guillén ha contado en 'El tiempo justo' todo acerca del último encuentro que ha mantenido con Bertín Osborne, su expareja, en Sevilla. La exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que está muy feliz de la relación que tiene ahora con él y ha matizado en más de una ocasión que ya no hay nada, aunque ha señalado que no va a decir "de este agua no beberé". Además, ha contado cómo surgió todo el tema de este reencuentro y los detalles que lo han propiciado.

Y es que después de toda la polémica en la que se vieron envueltos ambos hace un tiempo tras el nacimiento de su hijo David, Gabriela asegura que ahora todo entre ellos está muy bien, "por el bien del pequeño": "Me voy a callar... no voy a decir de esta agua no beberé. Lo he dicho varias veces, pero a día de hoy le tengo mucho cariño...".

Ambos tienen una relación que no tenían antes, según ha dicho Gabriela Guillén en 'El tiempo justo'. "Ahora ver esto es bonito, sobre todo para mi hijo. Tiene mucho cariño y está muy entregado a él. A mí, como madre, me hace feliz. Pero no veo nada más".

Así surgió el reencuentro familiar entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne

"Tenemos una comunicación fluida", ha dicho una Gabriela Guillén que cuenta que fue el propio Bertín Osborne quien le ofreció ir a su casa después de que esta le dijera que iba a ir a la Feria de Sevilla. "Súper agradecida. Lo conozco de verdad en la intimidad y sé cómo es él". Por último, Gabriela Guillén ha revelado que en su etapa en Honduras, Bertín Osborne aprovechó para "ir a ver al niño".