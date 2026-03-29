Lía Gómez 29 MAR 2026 - 13:00h.

Se trata de una bebida sin etanol, creada desde la neuropsicofarmacología… pero tiene letra pequeña

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Está etiquetada como “sin alcohol”, pero a la vez aseguran que produce desinhibición social, relajación y, en definitiva, síntomas que vendrían a ser parecidos a los de la embriaguez leve, pero con cero nivel de alcohol (y de resaca, claro). Y la realidad es que en Reino Unido ya ha empezado a popularizarse. Se trata de la cerveza GABYR, una bebida sin alcohol, pero creada, en cierto modo, desde el ámbito científico de la neuropsicofarmacología. ¿Con qué motivo? El de conseguir el llamado ‘puntillo’ sin la necesidad de ingerir alcohol.

Una investigación científica

Esta cerveza surge tras la intención de crear una bebida que, sin necesidad de tener que recurrir al etanol (y sus efectos tóxicos), pueda desinhibir y relajar de la misma forma. Y aquí es donde entra GABA Labs, un laboratorio de Reino Unido liderado por el neuropsicofarmacólogo David Nutt, que es especialista y reconocido por su trabajo científico sobre el alcohol. De ahí que lo primero que hiciera fuese analizar cómo influye el alcohol en el cerebro. Con esa investigación concluyeron que algunos de los aspectos positivos (como la relajación) provienen del llamado ácido gamma-aminobutírico (GABA) -no es casualidad que sea el mismo nombre que el laboratorio-, que es un neurotransmisor que actúa como inhibidor del sistema nervioso central, ya que reduce la excitabilidad, calma la actividad cerebral y por tanto ayuda a disminuir el estrés. Y sí, esto lo aplicaron a la cerveza.

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“Proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida alcohólica, relajación y sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol”, explicó el propio Nutt hace unos meses, en declaraciones a la agencia EFE. Sin embargo, pese a que en un control de alcoholismo uno no daría positivo, al tratarse de una bebida que promete cierta inhibición del sistema nervioso, sí que su creador advertía que, como con cualquier otro producto que provoque relajación, “nunca se debe conducir si estás bajo cualquier efecto de relajación”.

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Un inicio de comercialización en Reino Unido

Tras su creación y lanzamiento, se comenzó a comercializar en Reino Unido a través de la marca SENTIA Spirits, como una pale ale (cerveza de alta fermentación) sin alcohol, en formato de lata de 440 mililitros y, eso sí, un precio bastante superior al de cualquier cerveza convencional sin alcohol (el pack de seis latas rondaría los 20 euros). Pero lo que sí aseguran sus creadores es que, en apenas cinco o diez minutos, ya empezaría a experimentarse esa sensación de relajación o desinhibición que, eso sí, en unos 30 minutos desaparecería y no dejaría secuelas. Es decir: ni sensación de embriaguez, mareos o la propiamente conocida como resaca.

Además, sus creadores aseguran que Gabyr no actúa sobre la dopamina o la endorfina -a diferencia de las bebidas con alcohol que sí lo hacen- y, por tanto, evitan así que estas puedan provocar efectos como la agresión, la adicción o la resaca. Aunque, eso sí, no hay más estudios -más allá de los de los creadores- sobre ella que puedan asegurar que los efectos que promete esta bebida sean tal cuáles, al igual que también hay quienes abren el interrogante sobre otros posibles efectos al tratarse, de una u otra forma, de una sustancia que actúa como modificador cerebral.

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Tras todo ello, una de las grandes preguntas que se formulan es: ¿se va a comercializar en más países? Y la respuesta es sencilla: la intención de los creadores es, obviamente expandirlas, pero aquí entran en vigor las diferentes legislaciones sobre la materia que, antes de que se pueda comercializar, tendrán que analizar la misma y, obviamente, decidir sobre ello. Por tanto, a día de hoy, si tu pregunta es si va a llegar pronto a España… lamentamos decirte que es una gran incógnita.