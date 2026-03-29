El menú que los astronautas de la NASA comerán durante su viaje a la Luna

Daniel Brito 29 MAR 2026 - 16:00h.

Ante la próxima misión que irá a la Luna para orbitar sobre ella se ha creado un menú específico para cubrir las necesidades calóricas y nutricionales de los astronautas

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Si nada cambia, en solo unos días asistiremos a una nueva misión espacial en la que varios astronautas se embarcarán en la misión Artemis II para viajar hasta la Luna, un acontecimiento histórico después de décadas sin que se haya planteado un hecho del estilo, aunque no está previsto que los viajeros pisen la Luna. No obstante, se trata de una misión que es todo un reto para la NASA, por eso han planteado un menú especial para los tripulantes de la nave que tienen previsto pasar 10 días orbitando alrededor de nuestro satélite.

Los astronautas necesitarán una alimentación especial para hacer frente al trabajo encargado tan lejos de nuestro planeta, por eso se ha trabajado en hacer un menú que pueda cubrir todas sus necesidades nutricionales. “Al no contar con reabastecimiento, refrigeración ni capacidad de carga tardía, todas las comidas deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar su seguridad, durabilidad y facilidad de preparación y consumo en la nave espacial Orion de la NASA”, explican.

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Así comerán en el espacio

De esta manera, la selección de alimentos se ha hecho en coordinación con expertos en alimentación espacial para poder equilibrar las necesidades calóricas o de hidratación de la tripulación, teniendo en cuenta las especificaciones de cada uno de ellos. A partir de ahí, los alimentos seleccionados deben ser fáciles de preparar y de consumir.

“Cada astronauta dispone de dos bebidas con sabor al día, que pueden incluir café. Las opciones de bebidas son limitadas debido a las restricciones de peso, que limitan la cantidad de comida y bebida que se puede llevar a bordo”, subraya la NASA. Como no existe la refrigeración, no habrá alimentos frescos, pero sí no perecederos para garantizar la seguridad y la calidad alimentaria durante la misión.

La NASA explica que “los alimentos a bordo de la nave Orion son listos para consumir, rehidratables, termoestabilizados o irradiados. La tripulación utiliza el dispensador de agua potable de Orion para rehidratar alimentos y bebidas, y un calentador de alimentos compacto, tipo maletín, para calentar las comidas según sea necesario”.

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Algunas de las comidas y bebidas disponibles

Entre las bebidas no hay alcohólicas, pero sí café, té verde, limonada o bebidas de frutas, además de varias salsas diferentes, tortillas mexicanas, granola, brócoli gratinado, macarrones con queso, diferentes ensaladas o carne de ternera a la barbacoa, entre otros de los platos que podrás prepararse durante la misión que orbitará la Luna. Además, tendrán algunos dulces, como chocolates o galletas, para sobre llevar mejor la misión.