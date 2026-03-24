Daniel Brito 24 MAR 2026 - 11:00h.

Es frecuente poner a remojo legumbres como las lentejas antes de cocinarlas, aunque en ocasiones hay dudas de por qué algunas se quedan flotando

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Las legumbres son de los ingredientes más utilizados en la gastronomía española. En invierno son ideales para hacer guisos, mientras que en verano se pueden preparar ensaladas frescas con ellas. Entre las más populares están las lentejas que, como suele ser frecuente, se ponen en remojo antes de cocinarlas. ¿Por qué se suele hacer esto? Y lo más importante, ¿por qué cuando se ponen las lentejas a remojo hay algunas que flotan? ¿Significa eso que no están en buen estado para consumirlas?

Poner las lentejas y otras legumbres en remojo previamente a su cocinado es una recomendación popular que, entre otras cosas, nos ayuda a mejorar su digestión, ya que al estar en el agua se eliminan muchos compuestos que pueden afectar al sistema digestivo, provocándonos, entre otros, gases o hinchazón.

No obstante, poner las legumbres en remojo hace que el cocinado sea más práctico. Durante este proceso las lentejas se hidratan y se ablandan, mejorando no solo su textura durante el cocinado, sino que no deberás tenerlas tanto tiempo al fuego para que se hagan.

Por qué algunas lentejas flotan

Ahora bien, ¿cuál es el motivo para que durante ese proceso la mayoría de las lentejas tiendan a hundirse mientras que es probable que unas pocas se queden flotando en el agua? Para empezar, que floten en el agua no quiere decir ni que estén malas ni que tengan menos nutrientes, como el hierro.

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En general, cuando esto ocurre la explicación suele estar en la densidad, pues aquellas lentejas que son menos densas se suelen mantener a flote (normalmente por bolsas de aire en su interior), mientras que las que tienen una mayor densidad se hunden.

No solo puede deberse al aire en su interior, sino que también a tener una mayor porosidad o que se trate de una lenteja más vieja, además de la probabilidad de que algún insecto haya estado en las lentejas y se haya comido parte de su interior, provocando así esa bolsa de aire que hace flote mientras está en remojo.

¿Qué hacer si no llegan a hundirse?

Lo más normal es que cuando pasen un tiempo en remojo estás se hundan con el resto, por lo que no hay problema alguno en consumirlas. Eso sí, en caso de que tras varias horas en remojo te encuentres con alguna que otra que sigue navegando en la superficie, lo ideal es desecharlas, ya que no han terminado de hidratarse y es probable que durante el cocinado no se hagan bien y puedan estar duras.