La comida favorita de Shakira: "Es parte de mi infancia"

Daniel Brito 07 ABR 2026 - 17:15h.

La cantante tiene sus platos de comida favoritos, y si hay una cocina que para ella no tiene rival es la árabe. ¿Cuáles son los platos que más le gustan?

El bar que le gusta a Shakira y Estopa es barato y está a pocos minutos de Barcelona

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Shakira está dispuesta a revolucionar dentro de unos meses Madrid con su propio Estadio Shakira en el que ofrecerá una residencia europea con un total de 11 conciertos entre septiembre y octubre como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. De esta manera, la cantante colombiana regresa a España después de que hace unos años, tras su ruptura con Gerard Piqué, abandonase nuestro país después más de una década viviendo en Barcelona. Eso sí, en términos gastronómicos, la artista disfruta de la comida de todo tipo, pero su favorita no es ni colombiana ni española.

Durante su vida en España la cantante colombiana se dejó ver en algunos restaurantes, sobre todo en la ciudad condal y otras zonas cercanas, aunque en una entrevista con Glamour hace unos años Shakira sorprendió al revelar que su comida favorita nada tenía que ver con su Colombia natal o con España, donde había residido los últimos años.

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Shakira confesaba a la revista que en cuestiones gastronómicas la cocina que más le conquista el paladar es la de origen árabe. “La comida árabe la amo. Crecí comiendo comida árabe y es parte de mi infancia y de mi ADN también”, dijo la cantante sobre sus gustos culinarios.

Pero no solo se quedó en su pasión por la comida de origen árabe, sino que también explicó algunas de las recetas que más le gustan: “el arroz con almendras, el kibbe crudo, el kibbe frito… Todo, me gusta todo”.

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Qué es el kibbe

El arroz con almendras es algo más conocido, pero el kibbe es una comida más desconocida que es popular en países árabes, donde es plato nacional en Siria o Líbano, pero también en muchas regiones de Latinoamérica, de ahí que esté tan presente en la vida de la cantante.

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El kibbe es una fritura rellena de carne picada, bulgur (trigo molido) y especias, el relleno suele ser con carne de res o de cordero y con cebolla picada, además de que la masa de fuera también lleva carne junto a el bulgur que, tras freírse, se suele servir con tahín o salsa de yogur.

Shakira habla de kibbe frito y crudo. El frito es el mencionado, el que tras darle forma se lleva a aceite caliente para darle el dorado y crujiente mientras que el crudo es ligeramente diferente, pues se sirve con carne y una mezcla de bulgur en crudo, siendo popular de Siria, Líbano y otros países de la zona.