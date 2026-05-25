Omar Sánchez rompe con su novia dos meses después de hacerlo oficial

Natalia Sette 25 MAY 2026 - 09:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' anuncia la ruptura con su novia y hace un profunda y extensa reflexión

Críticas a Omar Sánchez tras confirmar que está de nuevo enamorado

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Omar Sánchez ha tomado una drástica e inesperada decisión respecto a su vida sentimental. El pasado mes de marzo, el exconcursante de ‘Supervivientes’ gritaba a los cuatro vientos su felicidad al confirmar su reconciliación con Guacimara . Sin embargo, apenas unos meses después de aquel idílico anuncio, el amor se ha roto definitivamente, obligando al canario a dar la cara.

Aunque parecía que todo iba viento en popa , la vida amorosa de Omar ha dado un giro de 180Cº. A través de un comunicado en sus ‘stories’ de Instagram, el exmarido de Anabel Pantoja ha querido zanjar las especulaciones. “Después de tantas preguntas que he recibido estos días, quería contarles algo de forma clara y sencilla: mi relación ha terminado”, ha anunciado con total honestidad.

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Lejos de guardar ningún tipo de rencor, el deportista ha preferido cerrar esta etapa con madurez: “Me quedo con lo bonito vivido, con el aprendizaje y con mucho cariño por todo lo compartido. Ahora cada uno sigue su camino. Yo estoy enfocado en mí, en mi paz, en mi trabajo, deporte, y en todo lo bueno que viene. Solo quiero pedir respeto para ambos en este momento. Gracias”.

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La noticia ha generado un enorme revuelo y las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar, algunas de ellas bastante hirientes. “En poco tiempo llevas varias relaciones, ¿puede ser que el problema esté en ti?”, le ha lanzado. Omar, sin pelos en la lengua, ha respondido con una extensa reflexión. “Puede ser claro, igual que también puede ser que simplemente hoy en día la gente no sabe cuidar, comunicar ni sostener una relación cuando las cosas dejan de ser perfectas”, ha replicado tajante.

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El influencer ha defendido su derecho a rehacer su vida como cualquier persona anónima: “He tenido relaciones, como cualquier persona que vive, siente y se enamora. Lo único que las últimas mías han sido públicas. Algunas salieron bien y otras no. Pero nunca he jugado con nadie, muchas veces tampoco ha sido culpa mía”. El creador de contenido ha querido dejar claro que la implicación en la relación no siempre ha sido mutua.

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“A veces das todo, eres leal, intentas cuidar la relación y aun así las cosas no funcionan porque una relación depende de dos personas, no solo de una”, ha continuado diciendo. El exsuperviviente ha terminado diciendo que con cada ruptura aprende algo nuevo y que está dispuesto siempre a mejorar de los errores cometidos en el pasado.