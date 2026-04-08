Daniel Brito 08 ABR 2026 - 10:39h.

El chef italiano llegó a pesar más de 185 kilos y con la eliminación de dos tipos de alimentos de su dieta empezó su proceso para bajar 90 kilos

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No todo el mundo está a gusto con su cuerpo, tampoco grandes chefs, que a pesar de conocer las propiedades y las desventajas de cada uno de los alimentos que entran en sus cocinas, su ritmo de vida ajetreado no les permite muchas veces cuidar como querrían su alimentación y lo que comen. Eso fue lo que le ocurrió al popular chef italiano Matteo Grandi, que logró una estrella Michelin en su restaurante Matteo Grandi in Basilica.

El cocinero hace tiempo que hizo unos leves cambios en su dieta para lograr bajar 90 kilos en menos de un año, concretamente en solo ocho meses. El chef contó con detalle cómo lo logró, sin grandes milagros, en una entrevista con un medio italiano, especificando que la clave estuvo en eliminar de su alimentación dos tipos de alimentos.

Grandi era consciente de que sus hábitos alimentarios no eran los mejores para su salud, llegando a pesar más de 185 kilos. “Se me encendió una luz en la cabeza, lo único que hace falta es fuerza de voluntad, el resto viene después”, declaró tras el proceso que le llevó a esa gran pérdida de peso.

Su cambio de alimentación para bajar de peso

Tal y como contó, la clave estuvo en descartar dos tipos de alimentos de su despensa. “Eliminé los carbohidratos y los azúcares. Esto fue lo que realmente me cambió la vida porque sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta me siento mucho mejor, mi energía está por las nubes, mi mente mucho más clara y soy más productivo en el trabajo”, explicó.

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Así, quitó de su alimentación los alimentos procesados o la pasta, entre otros. Solo con ese cambio consiguió perder 15 kilos. “Mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció, mi sudor dejó de oler. Evidentemente mi cuerpo estaba inflamado”, expresó sobre los primeros beneficios que notó con la variación de su dieta.

Deporte y ayuno intermitente

Pero no solo de comer se produjo su bajada de peso, ya que lo acompañó de deporte y también comenzó a hacer ayuno intermitente. Entonces comía huevos, salmón aguacate y pollo a medio día, para después comer a media tarde pescado, carne, mariscos y verduras verdes y no volver a comer hasta el día siguiente a medio día. “Dejo mi organismo en paz, sin el esfuerzo de procesar alimentos”, señaló sobre tal proceso.