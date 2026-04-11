Paula Echevarría prueba el marisco típico de Asturias: "¿Sabéis qué es?"

Daniel Brito 11 ABR 2026 - 16:00h.

La actriz ha compartido un marisco muy típico de Asturias que, por su nombre, no es del todo conocido en el resto de España

La cocina luminosa de Miguel Torres y Paula Echevarría: con toque tropical, minimalista y con isla

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Pasada la Semana Santa Paula Echevarría ha publicado varias instantáneas que resumen cómo ha pasado esos días de descanso junto a su marido, Miguel Torres, y sus hijos Daniela y Miki, además de junto a otros familiares y amigos. La jurado de ‘Got Talent’ ha estado unos días en la localidad asturiana de Candás, su lugar de nacimiento, descansando y disfrutando de los suyos, además de descubrir un marisco típico de la zona que quizá no es tan conocido más allá de la zona norte de España.

La familia de la actriz es una gran amante de la cocina, especialmente después de que Miguel Torres perfeccionase sus técnicas culinarias que ha trasladado a la cocina de su hogar, la cual tiene mucha luz natural y una distribución práctica y cómoda. Es más, Echevarría ha llegado a decir de su marido que tiene “un estupendo cocinero en casa”.

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En estos días de vacaciones en Candás, Paula Echevarría ha comido bugre y ha lanzado la pregunta a sus seguidores mientras le hinca el diente a una de sus patas: “¿Bugre, sabéis qué es?”. Para ella es un marisco más que conocido, aunque en el resto de España la palabra puede resultar un poco confusa.

Lo cierto es que más allá del nombre, sabes lo qué es un bugre, pues no es más que un bogavante, aunque ese es el nombre por el que se lo conoce en Asturias, al que también se refieren en ocasiones como lubrigante, término que comparten con Galicia.

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Cómo es el bugre

Si por algo se caracteriza el bugre es por tener un tamaño más pequeño que la langosta, además de que para muchos tiene un mayor sabor. Se suele obtener en zonas de entre dos y 50 metros de profundidad en fondos de roca y arena, siendo principalmente nocturno, pero algo agresivos.

De esta manera, el bugre se considera toda una joya gastronómica del mar que se caracteriza, ya en el plato, por una carne rojiza bastante sabrosa, además de su cabeza, que es bastante preciada por los comensales. ¿Cómo se come? Principalmente a la plancha o a la parrilla, pero también en arroces o calderetas.

Eso sí, este crustáceo tiene un pequeño problema, su alto contenido en sal. No obstante, también cuenta con diversas propiedades de gran valor para nuestro organismo, como su aportación en vitaminas del grupo B, especialmente B3 y B12, junto a vitamina A. Tampoco hay que olvidar sus niveles de diferentes minerales, como el potasio o el magnesio, además de aportar pocas calorías.