Daniel Brito 12 ABR 2026 - 10:00h.

El chef polaco llegó al mundo de la gastronomía de casualidad y con el tiempo se ha convertido en uno de los mayores expertos en pasta

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Conocido como ‘Pasta Man’ en redes sociales, Mateo Zielonka, pese a ser originario de Polonia, es todo un fenómeno respecto al plato italiano, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram, donde muestra el paso a paso de sus preparaciones de pasta. Lo cierto es que a Zielonka el mundo de la cocina profesional le llegó de rebote en un viaje a Londres en el que acabó estableciéndose en la ciudad y trabajando como ayudante de cocina. “Lavaba los platos, aprendía inglés y ayudaba a los chefs con la preparación. Tuve la suerte de que me trasladaran a la cocina después de unos meses, cuando empecé a perfeccionar mis habilidades con el cuchillo y la preparación”, nos cuenta sobre sus primeros pasos en el mundo de la cocina.

Pero para dedicarse como lo hace a la pasta aún le quedaba un poco de tiempo trabajando en diferentes restaurantes y cocinando distintos tipos de cocina. “Hace unos 9 o 10 años, en uno de los sitios donde trabajé, hicimos pasta fresca. Me encantó el proceso; fue muy satisfactorio, relajante y me permitió conectar conmigo mismo. Desde ese día, mi vida cambió”, explica el chef y autor del libro ‘Pasta, pronto’ (Cinco Tintas).

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Poco a poco empezó a publicar en sus redes sociales platos y recetas que hacía, aunque era consciente de que muchas de las pastas que hacía no eran perfectas, al menos en cuanto a la forma. Sin embargo, parece que algo caló entre sus seguidores. “La gente me apoyó mucho y enseguida me apodaron ‘Pasta Man”, recuerda sobre el nacimiento del apodo que le acompaña desde hace años.

¿Te han dicho algo por no ser italiano y ser un experto en pasta?

Hay muchas situaciones graciosas. Siempre digo: no juzgues un libro por su portada. Al fin y al cabo, todos los países del mundo incluyen la pasta en su lista de platos tradicionales. La pasta es para compartir.

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La pasta suele considerarse un alimento sencillo, ¿cómo se convierte en un plato gourmet?

La pasta puede ser sencilla y deliciosa (puedes usar pasta seca) o puedes preparar la masa a mano, extendiéndola cuidadosamente con un rodillo o una máquina de pasta. Elige bien los ingredientes y las posibilidades son infinitas.

¿Qué ingredientes son esenciales en tu despensa para preparar una buena pasta cuando quieras?

Creo que varía según la temporada. Últimamente, lo que más me falta son hojuelas de chile seco, anchoas y un buen aceite de oliva. ¡Y no olvides el limón!

¿Qué consejo le darías a alguien que va a preparar pasta fresca por primera vez?

¡Sé positivo! Casi todo tiene solución. La pasta se vuelve mejor con la práctica, y está riquísima.

¿Tienes algún truco que creas que todos deberían saber para preparar pasta fresca?

Tengo muchos trucos. Cuando tengo prisa, preparo la masa en el procesador de alimentos (me lleva un par de minutos), pero lo principal son los buenos ingredientes (harina + huevos o sémola + agua) y amasar durante unos 10 minutos. Así de simple.

¿Cuánto tiempo se puede conservar en el refrigerador y el congelador?

Conservo mi pasta fresca con huevo durante 2-3 días; con masa sin huevo, puedes darle forma, secarla y conservarla mucho más tiempo. Recomiendo encarecidamente preparar una buena cantidad de pasta y congelar la masa por partes. Si piensas hacer pasta al día siguiente, simplemente sácala del congelador y ponla en el refrigerador para descongelarla.

¿Cómo se debe almacenar en el refrigerador y el congelador?

La pasta fresca debe guardarse en un recipiente hermético o envuelta en film transparente y luego colocarse en el refrigerador. Si congelas la masa, debes envolverla en film transparente.

¿Qué debo tener en cuenta al comprar buena pasta seca?

Busca siempre pasta con la etiqueta ‘moldeado en bronce’ y con solo dos ingredientes: sémola/trigo duro y agua.

¿Qué utensilios de cocina recomiendas para empezar a hacer pasta fresca?

Diría que solo necesitas una máquina para pasta y un cortador de raviolis, pero si no quieres gastar dinero, usa un rodillo y un cuchillo.

¿Cómo nos ayuda un procesador de alimentos?

Agiliza las cosas. Hay días en que no tenemos mucho tiempo para cocinar, ¡y entonces el procesador de alimentos nos salva! Me encantan los días tranquilos en los que puedo escuchar música y preparar todo desde cero.