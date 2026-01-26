La regla del 1-100-10 de un chef italiano para preparar la mejor pasta

Daniel Brito 26 ENE 2026 - 10:00h.

Un cocinero italiano expresa cómo se debe cocinar adecuadamente la pasta, con los gramos por cada comensal, así como la cantidad de agua y sal perfecta

Cómo hacer la pasta de pesto y crujiente de pistacho de Dani García: "En solo 15 minutos"

Existen platos que son de lo más socorridos y que siempre te sacan de más de un apuro con solo abrir la despensa cuando tienes que prepararte algo rápido para comer. Y entre esos ingredientes salvavidas está la pasta, que siempre puedes acompañar como ensalada o hacerla con tu salsa preferida, eligiendo la variedad de pasta que más te guste. Es fácil de hacer, relativamente rápida y consigue que acabemos la comida bien saciados. Ahora bien, parece que siempre esperamos que el sabor lo ofrezcan los ingredientes que la acompañan, pero la realidad es que, para un buen resultado, la pasta tiene que estar perfectamente cocinada.

Y es en eso en lo que muchos fallan, pues pese a que lo cocinan el tiempo idóneo para tener la textura perfecta, el sabor no puede ser el mejor si no se han añadido las cantidades adecuadas de cada ingrediente al cocer la pasta.

Por eso mismo, a través de su canal de YouTube, el chef italiano Davide Iafano expone una técnica clave para sacarle el máximo partido a las pastas. “Añadir sal puede parecer trivial, pero los chefs son muy cuidadosos con este aspecto. Equivocarse con la cantidad haría que un plato fantástico fuera completamente incomible, ya sea por estar demasiado salado o por no tener sabor”, explica.

Así es la regla del 1-100-10 para cocinar pasta

De esta manera, el cocinero italiano expone que hay varios factores que influyen en hacer que una pasta sea verdaderamente sabrosa sin tener en cuenta el resto de los ingredientes que lo acompañarán, y ahí entra la sal al cocinarla y una técnica básica y efectiva: la del 1-100-10.

Esta regla marca las cantidades de cada ingrediente. Así, 1 señala que es necesario un libro de agua, mientras que 10 son los gramos de sal que se debe echar por cada litro de agua, que el cocinero recomienda incorporar al principio de la cocción.

En cambio, 100 son los gramos de pasta que se añaden por comensal, por lo que, si son dos personas para comer, la cantidad aumentará a 200 gramos, y así sucesivamente, siempre que se esté hablando de pasta como plato único, no como guarnición de otro acompañamiento, caso en el que saldría demasiada cantidad.

En lo relativo a la cocción, dependerá de las recomendaciones de cada fabricante y marca y si quieres que tu pasta esté bien cocida o, si por el contrario, eres preferente de comer la pasta al dente.