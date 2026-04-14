Redacción Gastro 14 ABR 2026 - 13:49h.

El chef del restaurante ABaC de Barcelona, con tres estrellas Michelin, tiene dos métodos para descongelar bien la carne y el pescado

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Los consejos de Jordi Cruz son para tener en cuenta si vas a entrar a la cocina, sea para preparar cualquiera de sus recetas o para hacer algo que parece tan sencillo como descongelar un filete de pescado o de carne. El conocido chef ha colgado un vídeo para sus miles de seguidores en Instagram para que lo hagas de forma profesional, porque la diferencia la vas a percibir después en la textura, la jugosidad cuando te lo lleves a la boca.

"La congelación es uno de los mejores métodos de conservación que existen, pero tan importante como congelar bien es saber descongelar correctamente para no perder textura, jugosidad ni propiedades del alimento", advierte Jordi Cruz.

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Para ello aconseja "dos métodos fiables y seguros para hacerlo":

Método 1: Descongelación lenta en refrigerador, que es la forma más recomendable si planificas con tiempo.

1. Pasa el alimento del congelador al refrigerador.

2. Déjalo descongelar lentamente durante 12 a 24 horas.

Este proceso suave permite que el producto recupere su textura de forma progresiva y evita que pierda demasiados jugos o propiedades.

Método 2: Descongelación en agua fría. Se usa cuando no dispones de mucho tiempo y tienes que acelerar el proceso, porque el agua fría se convierte en una excelente aliada.

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1. Coloca el alimento en una bolsa hermética o al vacío.

2. Sumérgelo en agua fría.

3. Cambia el agua cada 30 minutos.

El agua, explica el cocinero en su vídeo, transmite la temperatura mucho más rápido que el aire, por lo que el alimento se descongela de forma más rápida pero todavía controlada. Este método funciona muy bien para carnes, pescados, mariscos o guisos, y seguramente será el más utilizado en estos tiempos en los que todos vamos corriendo por la vida.

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Alimentos especiales

Jordi Cruz además avisa de que hay casos especiales, como caldos, cremas, fumés que "se pueden descongelar más rápido incluso con agua caliente", porque de esta forma no sufren degradación.

En esta categoría de alimentos especiales también se encuentran las verduras congeladas, que sin muchos miramientos, pueden ir directamente al agua de cocción. También el pan congelado en rebanadas, que se puede meter directamente en la tostadora y tras apenas unos minutos sale como recién horneado.

Pero con las carnes, los pescados y mariscos, si quieres mantener su calidad debes seguir la sencilla regla de Jordi Cruz: o descongelas con 24 horas de antelación o usas agua fría y las vas cambiando varias veces hasta que recupere la consistencia natural. De esta manera, asegura el chef, "sacarás el máximo partido a tus productos congelados".