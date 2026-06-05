Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Exclusiva | Habla Jesús, el hijo de la Bruja Lola, tras descubrirse que falleció hace 7 años: "Mi madre murió de una paliza que le dieron"

Exclusiva | Habla Jesús, el hijo de la Bruja Lola, tras descubrirse que falleció hace 7 años: "Mi madre murió de una paliza que le dieron"
Exclusiva | El hijo de la Bruja Lola habla de la causa de la muerte de su madre: "Murió de una paliza que le dieron". telecinco.es
Compartir

La Bruja Lola falleció hace 7 años. Nadie sabía cuál había sido el motivo de su muerte, pero su hijo ha decidido zanjar el misterio. "Mi madre no murió de nada, murió de una paliza que le dieron. Lo puedes decir alto y claro", ha expresado al programa 'El tiempo justo'.

El periodista Álex Álvarez se ha trasladado a Sevilla, su ciudad natal, para profundizar sobre el asunto. Al parecer, descubrió que sobre la tumba de la Bruja Lola -cuyo nombre real era Dolores Ponce- existe una pegatina donde se avisa d ques sus restos podrían ser "exhumados" si los hijos no pagan las tasas que aún no ha sido abonadas al cementerio de San Fernando en cuestión de renovación de la concesión.

PUEDE INTERESARTE

Sabíamos también que la televisiva había sufrido una grave depresión en los tres años anteriores a su muerte. El motivo de su dura situación mental podría ser el fallecimiento de su marido, tal y como explican a Álvarez las fuentes contactadas.

Temas