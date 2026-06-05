Miguel Salazar Madrid, 05 JUN 2026 - 16:28h.

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La Bruja Lola falleció hace 7 años. Nadie sabía cuál había sido el motivo de su muerte, pero su hijo ha decidido zanjar el misterio. "Mi madre no murió de nada, murió de una paliza que le dieron. Lo puedes decir alto y claro", ha expresado al programa 'El tiempo justo'.

El periodista Álex Álvarez se ha trasladado a Sevilla, su ciudad natal, para profundizar sobre el asunto. Al parecer, descubrió que sobre la tumba de la Bruja Lola -cuyo nombre real era Dolores Ponce- existe una pegatina donde se avisa d ques sus restos podrían ser "exhumados" si los hijos no pagan las tasas que aún no ha sido abonadas al cementerio de San Fernando en cuestión de renovación de la concesión.

Sabíamos también que la televisiva había sufrido una grave depresión en los tres años anteriores a su muerte. El motivo de su dura situación mental podría ser el fallecimiento de su marido, tal y como explican a Álvarez las fuentes contactadas.